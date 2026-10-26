Kevin Parra, jugador de Atlético Nacional, respondió a las críticas que le cayeron la semana pasada por desperdiciar una ocasión clara de gol ante Cúcuta Deportivo. Aunque James Rodríguez no se molestó por la definición y le mostró su apoyo con aplausos, la hinchada se encargó de darle palo en redes sociales.

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En la jugada que generó discordia, James se acordó de sus mejores momentos con la Selección Colombia y habilitó a Parra dentro del área. El canterano de 23 años eludió a un rival y quedó solo frente al arquero Federico Abadía, pero su remate se fue muy desviado.

Las críticas se intensificaron tras la victoria de Cúcuta Deportivo, un resultado sorpresivo por el presente de ambos equipos y la lucha del cuadro motilón en la tabla del descenso.

Esto dijo Kevin Parra ante las críticas

En ese momento, Kevin Parra decidió guardar silencio y no atender a la prensa en zona mixta; sin embargo, una semana después llegó su respuesta durante una transmisión en vivo a través de TikTok.

“Eso es puro fracasado, papi. Puro que quiso luchar con este sueño y se rindió, como será donde estuvieran pasando críticas. Les tocó dedicarse a estudiar a más de uno”, señaló.

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Parra aseguró que ya sabe convivir con los comentarios de la gente. “Como erré un gol, ya todo el mundo quiere criticar por otras cosas: como me visto... ¿Si vieron el partido de Barcelona contra Real Madrid? Mire el gol que se comió Lamine Yamal ahí, eso nos pasa a los mejores", declaró.

El volante antioqueño advirtió que, en caso de haber metido el gol ante Cúcuta, estarían pidiendo más minutos y oportunidades para él. “Yo ya pasé por eso”, insistió.

Señalado por la hinchada

Kevin Parra fue uno de los nuevos refuerzos de Atlético Nacional en este segundo semestre. Su regreso del préstamo en Inter de Bogotá fue aprobado por Lucas González, quien depositó su confianza en los jugadores surgidos en las divisiones menores y les puso al lado a grandes estrellas como James Rodríguez o Edwin Cardona.

En el caso puntual de Parra, que venía siendo suplente, se le dio la oportunidad ante la lesión de Ian Carlo Poveda y la cantidad de partidos consecutivos que jugó Nacional después del clásico de Copa BetPlay.

Desafortunadamente para él, no tuvo fortuna de cara al arco y desperdició un contragolpe que James había convertido en oro gracias a su gran visión de juego. Las críticas en ese momento cayeron contra el joven futbolista, que una semana después decidió responder en TikTok sin saber que sus declaraciones se harían virales a través de otras redes sociales.