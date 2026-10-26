La noche de Halloween preocupa a Bogotá: piden frenar las ‘rodadas del terror’ de motociclistas

Este sábado 31 de octubre se celebrará en Colombia y en el mundo la noche de Halloween, en la que cientos de ciudadanos disfrazados recorrerán las calles para disfrutar de una jornada de ‘dulce o truco’.

Cinco recomendaciones para celebrar Halloween sin convertir los disfraces en un problema ambiental

Si bien el objetivo es disfrutar de un espacio en el que salen jóvenes, niños y familias, la noche de Halloween puede generar caos vial en Bogotá, poniendo en peligro a muchos bogotanos que transitarán por la ciudad.

La concejal de Bogotá, Cristina Calderón Restrepo, hizo un llamado al Distrito y envió un mensaje de alerta tanto a las autoridades de tránsito como a los motociclistas para evitar las denominadas ‘rodadas del terror’, caravanas y concentraciones masivas de motos que podrían traer consecuencias graves para la movilidad.

“Halloween no puede convertir las calles de Bogotá en pistas de carreras ni en escenarios de caravanas que bloqueen la movilidad. Tampoco es una excusa para permitir comportamientos como manejar borracho, con drogas o armas. Mi llamado es claro: este año no podemos esperar a que las ‘rodadas del terror’ afecten a miles de ciudadanos para reaccionar. Las autoridades deben anticiparse y los bogotanos deben actuar con responsabilidad”, comentó la cabildante.

Las cifras que lo respaldan

Calderón respaldó su postura frente a Halloween al compartir el balance que se registró en Bogotá durante la Noche de Brujas del año 2025. Durante esta jornada, las autoridades llegaron a imponer un total de 1.771 comparendos e inmovilizaron 963 motocicletas por incumplir las restricciones establecidas para esas fechas.

La Secretaría Distrital de Movilidad también reportó una reducción del 75 % en las muertes por siniestros viales durante las noches y madrugadas, así como una disminución del 51 % en el número de personas que resultaron heridas frente al mismo periodo de 2024.

Para la cabildante, las cifras registradas en la ciudad demuestran la importancia de aplicar operativos o medidas para prevenir y controlar las caravanas de motocicletas en las principales vías.

Durante 2025, el Distrito expidió el Decreto 528, mediante el cual se restringió la circulación de motocicletas con acompañante o parrillero desde el jueves 30 de octubre hasta las 11:59 p. m. del lunes 3 de noviembre.

“No se trata de perseguir a los motociclistas ni de impedir una celebración. Se trata de proteger la vida, garantizar la movilidad y evitar que una caravana termine afectando a miles de bogotanos. Quienes quieran celebrar Halloween pueden hacerlo respetando las normas y la ley, sin bloquear vías ni poner en riesgo a nadie más”, afirmó Cristina Calderón Restrepo.