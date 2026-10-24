El ‘efecto Tesla’ sacude Colombia: estos son los vehículos eléctricos que han bajado sus precios

Desde su llegada a finales del año 2025, la marca de carros estadounidense Tesla ha logrado en poco tiempo adentrarse en los primeros puestos del sector automotor, siendo una de las compañías que más unidades nuevas ha vendido.

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Los más recientes reportes de la ANDI y Fenalco demuestran que, con corte hasta el mes de septiembre, Tesla es la sexta marca con más vehículos matriculados durante el 2026, registrando un total de 16.542 unidades.

El éxito del fabricante de automóviles de Elon Musk se debe al Tesla Model Y, el cual ha matriculado 14.381 vehículos y es hasta la fecha el auto más vendido en el país.

Este panorama ha derivado en que varias marcas de carros hayan tomado la decisión de rebajar algunos de los precios de sus vehículos, buscando una forma para competir con la firma automotriz estadounidense. Los hechos han provocado que muchas personas llamen a este fenómeno el “efecto Tesla”.

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De acuerdo con Priceit, existen varias unidades eléctricas que son comercializadas en el país, pero que tuvieron que rebajar sus precios de venta por el auge de Tesla. Los vehículos son los siguientes:

KIA EV 3

El Kia EV3 llegó al país durante el primer semestre de 2025. Foto: Getty Images

El KIA EV3 es un SUV compacto 100 % eléctrico que combina un diseño futurista, gran autonomía y alta tecnología. Ofrece una potencia de 201 hp, un torque de 283 Nm, una aceleración de 7,5 segundos y una velocidad máxima de 170 km/h.

Su precio inicial en el país estuvo desde los $164.990.000. No obstante, hoy en día se encuentra a un valor de $124.990.000. Es decir, el costo del vehículo bajó en $40.000.000 .

Peugeot E 2008

Peugeot E 2008 Foto: Peugeot

El modelo Peugeot E 2008 es un SUV 100 % eléctrico, reconocido por tener un diseño deportivo, un motor eléctrico de 115 kW, un torque de 260 Nm, una batería de iones de litio de 54 kWh que ofrece entre 400 y 406 km de autonomía y una carga rápida que recupera el 80 % de la energía en alrededor de una hora.

Cuando el vehículo fue lanzado, su precio se encontraba en $172.990.000, aunque hoy en día el valor bajó a $135.990.000, o sea, una disminución de $37.000.000.

Jeep Avenger eléctrica

El nuevo Avenger viene en versiones a combustión, híbrida y eléctrica. Foto: Suministrada a Semana por Stellantis

La Jeep Avenger eléctrica es un vehículo 100 % eléctrico con 154-156 CV (hp) de potencia, un torque de 260 Nm, una batería con capacidad de 54 kWh, una autonomía de hasta 400 km bajo el ciclo combinado WLTP y una carga rápida del 20 % al 80 % en menos de 30 minutos.

El modelo había tenido un lanzamiento de $162.990.000, aunque a día de hoy el valor bajó a $130.990.000, representando una reducción de $32.000.000.

Chevrolet Spark EUV

El Chevrolet SparK EUV cuenta con un diseño urbano y estilo aventurero. Foto: Suministradas a Semana

El vehículo es un SUV 100 % eléctrico de diseño urbano y estilo aventurero, basado en la alianza de General Motors con Wuling en China. Cuenta con un motor eléctrico delantero de 75 kW (100.5 hp) y 180 Nm de torque, una batería LFP de 41,9 kWh que ofrece hasta 298 km de autonomía (ciclo WLTP) y una aceleración de 0 a 100 km/h en 11,2 segundos.

Su precio de lanzamiento estuvo desde los $99.990.000 en el país. Actualmente, el valor se redujo a $86.690.000 COP, es decir, $13.300.000 menos frente a su costo inicial.