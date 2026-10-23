Así quiere el Gobierno De La Espriella cambiar el Código de Tránsito: reglas más equitativas y vías más seguras

El Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella, por medio del Ministerio de Transporte, sigue avanzando en la construcción de la reforma del Código Nacional de Tránsito. Por ello, desde esta semana la entidad ha estado llevando a cabo mesas de trabajo y convocando a todos los actores viales, gremios y sectores para que compartan sus propuestas.

Fotomultas, licencias e inmovilizaciones: los temas tratados para la reforma del Código de Tránsito en Barranquilla

Durante la jornada realizada en la ciudad de Barranquilla el pasado 22 de octubre, el viceministro de Transporte, Miguel Vergara, compartió detalles sobre cómo avanza el proyecto para modificar la legislación vigente.

El funcionario comentó que el Ministerio de Transporte planteó un método de cinco pasos para actualizar el Código Nacional de Tránsito, comenzando con la escucha de propuestas ciudadanas para conocer los problemas y cambios que deben ser atendidos. Luego, se procederá con la revisión de la norma vigente para posteriormente continuar con la evaluación de alternativas que permitan modificar o actualizar el Código.

“Estamos escuchando a la ciudadanía y yo creo que ahí está la clave. Estábamos escuchando porque no tiene ningún sentido que lo que pasa en Barranquilla sea igual a lo que pasa en Bogotá. Cuando venimos a escuchar directamente en los territorios, comenzamos a conocer situaciones particulares que nos ayudan a construir un mejor Código hacia el final”, comentó en diálogo con El Heraldo.

Un código más justo y la reducción de siniestros viales, prioridades del Gobierno nacional

Durante la mesa de conversación en la capital del Atlántico, el viceministro de Transporte, Miguel Vergara, anunció que una de las principales prioridades del Gobierno nacional para la reforma del Código Nacional de Tránsito es brindar normas más justas y salvar la vida de los colombianos en las vías.

En su intervención, Vergara comentó que, entre los años 2021 y 2025, los fallecidos en siniestros viales pasaron de 7.238 a 8.697, lo que representa un incremento del 20,2 %, mientras que, en el caso de los lesionados, la cifra aumentó de 24.364 a 31.044, es decir, un 27,4 %.

Las cifras de fallecidos y lesionados en siniestros viales hacen parte de las preocupaciones que impulsan la discusión sobre una nueva legislación.

Con corte a junio, se han registrado 4.751 fallecidos y, en caso de que continúe este comportamiento, la cifra podría llegar a los 9.500 al finalizar el año.

Ante este panorama, el viceministro aclaró que la modificación de la ley busca proteger la vida de los actores viales del país, especialmente la de los motociclistas, quienes son las principales víctimas de siniestros viales en el país.

“La moto tendrá un espacio especial para lograr salvar las vidas de estas personas, pero también para que el Código sea mucho más justo con ellas”, afirmó.