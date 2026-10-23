¿Millones de robotaxis de Tesla en las calles? La compañía prepara una expansión masiva

La marca de automóviles Tesla sigue buscando romper barreras en el sector automotor. Luego de su presentación del modelo Roadster, un carro que pudo realizar maniobras en el aire, la fabricante estadounidense busca ampliar su catálogo de vehículos de robotaxis.

Robotaxis tendrían monitoreo humano y límites en EE. UU.: esto buscan regular varias ciudades del país

Durante este pasado miércoles, la compañía indicó la posibilidad de que estos vehículos sin conductor puedan alcanzar el millón de unidades durante los próximos meses, anticipando que este sector tendrá un impacto notable en los resultados de Tesla desde el segundo semestre de 2027.

El responsable de conducción autónoma de Tesla, Ashok Elluswamy, indica que la marca tiene “un camino claro” para expandir su flota hasta llegar al número estipulado. No obstante, no dio detalles claros acerca del calendario ni los mercados en donde se busca realizar el operativo.

Aparte de iniciar recientemente el servicio de su vehículo autónomo Cybercab en la ciudad de Austin, Estados Unidos, Tesla informó que en el mes de noviembre espera el comienzo de operación de estas unidades en Dallas, extendiendo su cobertura en otras ciudades del país norteamericano.

La empresa también busca incorporar en el segundo trimestre de 2027 sus primeros carros particulares de sus clientes a la flota de robotaxis, aunque primero se tiene que adaptar su funcionamiento a las zonas de operación y los sistemas de gestión del servicio.

Por el momento, Tesla informó que busca ampliar el servicio del Cybercab hasta 24 horas del día durante las fechas restantes del 2026, extendiéndolo a carreteras de mayor velocidad y operando en una mayor variedad de condiciones meteorológicas.

Los obstáculos de Tesla

Elluswamy informó que una de las mayores preocupaciones de Tesla se encuentra en la expansión de servicios, ya que estos aún permanecen tecnológicos. No obstante, indica que podrían pasar a ser principalmente normativos entre el primer o segundo trimestre de 2027.

Tesla robotaxi Cybercab Foto: Getty Images

Tesla ha ratificado su compromiso de alcanzar una producción estimada de cinco millones de vehículos anuales hacia 2030, asegurando que la demanda actual superará de manera significativa la capacidad productiva.

Según Vaibhav Taneja, director financiero de Tesla, la cartera de pedidos de autos alcanzó al cierre del tercer trimestre su nivel más alto en cuatro años.

La compañía también compartió que han asegurado líneas de crédito por un importe con un valor de hasta $30.000 millones de dólares para poder respaldar futuras inversiones. Eso sí, comentan que no creen recurrir a ellas durante lo restante del 2026.