María Fernanda Yepes habló sobre el expresidente Iván Duque y aclaró detalle de su relación: “El único que no me hizo el feo”

María Fernanda Yepes alcanzó reconocimiento dentro y fuera de Colombia gracias a su participación en producciones televisivas como Rosario Tijeras, Sin tetas no hay paraíso, La piloto y Pura sangre. A lo largo de su carrera, la actriz también ha compartido detalles de su vida privada, entre ellos, el noviazgo que tuvo durante su juventud con el expresidente Iván Duque.

Iván Duque le envió mensaje a María Fernanda Yepes tras años de su relación: “Un ser humano increíble”

En una conversación reciente con la periodista Eva Rey, en el programa Me Vale, la artista recordó cómo surgió el vínculo sentimental con el exmandatario y aclaró algunos detalles de aquella etapa.

Según relató, su familia se trasladó de Medellín a Bogotá debido a la violencia que se vivía en la capital antioqueña. El cambio implicó dejar su colegio e iniciar una nueva etapa académica en la capital del país, donde tuvo que adaptarse a otros ambientes y conocer nuevas personas.

Durante algunas salidas con sus compañeras, Yepes coincidía con estudiantes de otras instituciones, entre ellos jóvenes del colegio Nueva Granada. La actriz recordó que, en ocasiones, sentía que la excluían por no pertenecer a su mismo entorno social.

“Me acuerdo que me preguntaban: ‘¿En qué colegio estudias?’, y yo respondía y ya no me hablaban. El único que no me hizo el feo fue Iván Duque”, contó.

“Cuando él me conoció, me dijo: ‘Hola, ¿cómo estás? ¿En qué colegio estudias?’, le respondí, no me habló del colegio, y dijo: ‘Ah, wow, ¿eres paisa?’, le dije que sí, y me contestó: ‘Ay, yo también’… le hice bullying, no jodas, o sea, más rolo pa’ donde”, comentó.

Yepes aseguró que el exmandatario fue su único amigo en la capital, por lo que compaginaron tanto desde el inicio. Allí aclaró que todo fue un amor platónico, llevando una relación inocente de jóvenes.

“Iván Duque fue mi único amigo en Bogotá, nos hicimos muy amigos, y en campaña él dijo que había tenido como un amor platónico a los 15 años. Hubo un besito, Iván, la verdad, esquiniadito”, mencionó.

Por último, la actriz reveló que Iván Duque siempre fue foco de admiración por su inteligencia, al punto de que ella mencionó que él siempre afirmaba que sería presidente del país.

“Yo debo decir una cosa, lo que más me agradó de ser amiga de Iván era su inteligencia; realmente, desde chiquito me decía que iba a ser presidente de Colombia, te lo juro. Me lo gozaba, le hacía bullying. Años después, cuando fue presidente, y sin hablar con él, dije: ‘Wow, no puede ser que este chico cumplió su sueño”, concluyó.