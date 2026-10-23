Muerte de actor ghanés en plena entrevista causa conmoción: su familia y colegas lamentan su partida

La industria del entretenimiento de Ghana está de luto tras confirmarse la muerte del reconocido actor, político y comediante Seth Kwame Dzokoto, a sus 51 años.

Según información difundida por diversos medios de comunicación internacionales, la muerte del actor ocurrió de manera repentina mientras participaba como panelista en un programa radial que se transmitía en vivo por la emisora Owass Radio, ubicada en la localidad de Tarkwa, en Ghana.

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El artista estaba en plena intervención cuando se produjo el episodio que terminó generando conmoción entre quienes seguían la transmisión.

Debido a que el programa se desarrollaba en vivo, el momento quedó registrado en video y las imágenes comenzaron a circular y a captar la atención del público en redes, causando gran impacto en el mundo del espectáculo, así como entre los seguidores del actor y sus familiares.

Una acalorada discusión antes de su deceso

De acuerdo con El Heraldo de México, la muerte del actor fue confirmada por la misma estación de radio en la que había concedido una entrevista poco antes de su fallecimiento.

Asimismo, el medio señaló que esta lamentable situación ocurrió en medio de una discusión entre el artista y Prince Gyimah, el conductor del programa matutino en el que Dzokoto se encontraba participando como invitado especial.

En el video que captó lo sucedido durante la transmisión, se observa el momento exacto en que el actor comenzó a elevar el tono de voz y, poco después, empezó a manifestar señales de malestar físico y angustia.

Ante los malestares de salud que presentaba Dzokoto, quienes estaban presentes en la cabina decidieron pausar el programa y, poco después, se dio a conocer su fallecimiento. “Nuestros corazones están con la familia, los seres queridos y todos aquellos que lloran esta dolorosa pérdida”, señaló la estación de radio a través de un comunicado.

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De igual manera, aclaró que el actor fue trasladado inmediatamente a un hospital para que recibiera atención médica, pero desafortunadamente llegó al lugar sin signos vitales. “Nuestras más sentidas condolencias están con su familia, amigos y todos los que lo amaron. Que encuentren fuerza y consuelo en este difícil momento”, expresó.

Por ahora, no se han dado a conocer las causas oficiales de la muerte del actor, pero en el medio Azteca 7 recordaron algunas complicaciones de salud que presentaba, como hipertensión y diabetes. Sin embargo, todavía no se ha confirmado si alguna enfermedad preexistente pudo estar relacionada con lo sucedido.