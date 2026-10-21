Reconocido actor de ‘Rebelde’ compartió fotos en el hospital y encendió las alarmas entre sus seguidores

La novela mexicana Rebelde es conocida como uno de los mayores éxitos de la televisión en toda Latinoamérica. Por esta razón, el elenco de esta producción, que se estrenó en 2004, sigue siendo recordado con admiración y nostalgia por sus fanáticos.

Entre los rostros más recordados de esta historia se encuentra Alfonso Herrera, conocido cariñosamente como Poncho, quien dio vida a Miguel Arango, uno de los personajes centrales de la trama.

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Su interpretación le permitió ganarse el afecto de los espectadores, especialmente por la evolución de su personaje y su relación con Mía Colucci, interpretada por Anahí.

La popularidad que Alfonso Herrera alcanzó gracias a su actuación en Rebelde se refleja en los más de cuatro millones de seguidores que tiene en su cuenta oficial de Instagram, plataforma en la que suele compartir detalles de sus proyectos profesionales, novedades sobre su carrera artística y algunos momentos de su vida personal.

De hecho, en las últimas horas, encendió las alarmas entre sus seguidores luego de publicar una serie de fotografías en las que aparece en un centro médico. “Octubre, nunca cambies, vales 1000”, dice la frase con la que acompañó las instantáneas.

En una de las imágenes, Alfonso Herrera se ve sonriente, vestido con una bata de hospital y cubriendo parte de su cuerpo con una cobija gris. Sin embargo, el detalle de esta fotografía que llamó especialmente la atención de sus seguidores es que el actor deja ver que tenía con un vendaje y un dispositivo médico alrededor de una de sus rodillas.

Aunque el actor aparece posando con una sonrisa y sin mostrar gestos evidentes de dolor mientras permanece en el hospital, las imágenes despertaron curiosidad y preocupación entre sus fanáticos, quienes rápidamente comenzaron a reaccionar en redes sociales y a preguntarse qué le había sucedido.

¿Qué le pasó a Poncho Herrera?

Días antes de compartir estas imágenes en el hospital, Alfonso ya había dado algunas pistas de una complicación relacionada con la rodilla. A través de una de sus historias de Instagram, el actor escribió: “La tercera es la vencida… Bendita rodilla…”

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Pese a que su comentario dejó entrever que atraviesa una situación que involucra esta parte de su cuerpo, el artista no ha ofrecido mayores detalles al respecto, por lo que, hasta el momento, se desconocen las causas exactas del problema que atraviesa.

Aun así, sus seguidores permanecen atentos a cualquier publicación que permita conocer cómo evoluciona su estado de salud.