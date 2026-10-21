En redes sociales se ha viralizado un video de Westcol que ha causado revuelo entre sus seguidores. En la grabación se puede ver al famoso y polémico streamer atrapado entre una multitud de personas mientras recorría el centro de Bogotá.

El hecho se habría registrado en la tarde del martes 20 de octubre, cuando el creador de contenido realizaba una transmisión en vivo mientras recorría esta zona de la ciudad.

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No obstante, el momento de angustia que encendió las alarmas entre sus seguidores se vivió por inmediaciones de un centro comercial bastante reconocido y concurrido por los habitantes de Bogotá.

La presencia de Westcol en este concurrido sector de Bogotá no pasó desapercibida y, en cuestión de segundos despertó la curiosidad de numerosas personas que se encontraban en el lugar.

Al percatarse de que el reconocido creador de contenido estaba allí, varios ciudadanos comenzaron a acercarse para verlo de cerca, lo que provocó una aglomeración que fue creciendo rápidamente alrededor suyo.

De esta manera, lo que inicialmente parecía ser parte de la experiencia de recorrer esta zona de la capital, terminó convirtiéndose en una complicada escena que obligó a Westcol a abandonar el sitio de manera inmediata para evitar que la situación se complicara aún más.

En las imágenes de lo ocurrido se observa que, mientras el influenciador intentaba retirarse del lugar, sus escoltas y otros integrantes del equipo de seguridad trataban de intervenir para abrirle paso entre las personas y mantenerlo protegido durante la salida.

El episodio quedó marcado por los momentos de tensión que se vivieron durante la transmisión, dejando en evidencia el enorme interés que despertó su presencia entre quienes se encontraban en este sector del centro de Bogotá y querían tener la oportunidad de verlo de cerca.

Aparte de este video que ha generado una ola de opiniones divididas, en las plataformas digitales han circulado otras grabaciones en las que Westcol muestra su angustia por lo vivido y afirma que se llevó un gran susto.

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De hecho, en una de las publicaciones el creador de contenido aparece inquieto buscando a un integrante de su equipo, con la respiración agitada y hablando, impresionado del caos que se generó en cuestión de segundos y que dificultó su permanencia en el lugar.

La tensión fue tan fuerte que, en medio del desorden, una mujer terminó en el suelo mientras varias personas continuaban intentando acercarse al influenciador, aparentemente más pendientes de verlo de cerca que de lo que estaba sucediendo con esta persona.