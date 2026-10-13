“Es más ‘show’ que cantante”: el contundente dardo de Nelson Velásquez a Silvestre Dangond

Las declaraciones del cantante de vallenato Nelson Velásquez en un reciente stream generaron conversación en redes sociales al cuestionar la carrera musical de Silvestre Dangond en los últimos años.

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Las palabras del exintegrante de Los Inquietos del Vallenato reabrieron la discusión sobre los límites entre el folclor tradicional y el espectáculo comercial dentro del género.

Durante una transmisión en vivo con el creador de contenido Westcol, en la que participaron diversos intérpretes de la música vallenata, Velásquez compartió su punto de vista sobre la manera en que Dangond llevaba su carrera en los últimos años, hablando puntualmente de sus espectáculos.

Pese a manifestar que no buscaba promover enfrentamientos, sus comentarios captaron rápidamente la atención de los seguidores del stream y de los internautas en general.

“A mí me parece Silvestre más show que cantante. Él ha hecho algo muy bueno en el vallenato, el vallenato, hasta que hizo la canción de Omar Geles y A Blanco Negro. A mí me pareció que hasta ahí, yo me lo voy a decir así, que hasta ahí Silvestre hacía el vallenato bueno”, afirmó Velásquez durante el en vivo con el creador de contenido.

Según la visión expuesta por Velásquez, la posterior búsqueda de proyección internacional por parte de Dangond implicó una transición estilística. “Se enfocó más en lo internacional, se apartó del vallenato y se dedicó más a otra cosa que a otro género”, añadió el artista de 53 años.

Velásquez, nacido en San Juan del Cesar (La Guajira) e hijo del legendario músico Aníbal Velásquez, cuenta con más de tres décadas de trayectoria en la industria musical.

Tras su paso por agrupaciones como Los Sensacionales y Los Inquietos del Vallenato, consolidó su carrera como solista desde 2002, siendo reconocido por su estilo romántico.

Por su parte, Silvestre Dangond se ha posicionado como una de las figuras de mayor proyección internacional del vallenato contemporáneo.

Recientemente, Dangond ha estado en el foco público por el desarrollo de su gira El último baile, proyecto en el que se reencontró con el acordeonero Juancho de la Espriella, con quien conformó una de las uniones más exitosas del género durante la década de 2000.

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Hasta el momento, ni Dangond ni su equipo de trabajo se han pronunciado respecto a las apreciaciones de Velásquez.

Con las declaraciones de Velásquez, las opiniones en redes se dividieron: un sector de la fanaticada defensora del vallenato clásico respalda mantener la línea tradicional del género y otros seguidores sostienen que la diversificación musical de cantantes como Dangond ha permitido mantener la vigencia del género en escenarios internacionales.