El empresario colombiano Felipe Riaño Jaramillo fue distinguido este 28 de noviembre en Madrid, durante la gala de los Best Company Awards 2026, un encuentro que reúne a líderes y organizaciones internacionales.

El reconocimiento destaca su trayectoria al trasladar herramientas de persuasión, comunicación y lectura del comportamiento humano hacia el mundo de los negocios y el liderazgo corporativo.

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En el mundo empresarial suele hablarse de finanzas, mercadeo o innovación tecnológica, pero el camino de Felipe Riaño Jaramillo tomó un rumbo distinto.

Su formación profesional incluyó espacios junto a altos directivos de agencias como la CIA y el FBI, llegando a desempeñarse como entrenador de agentes de inteligencia y espionaje en temas de seguridad nacional.

Con esa experiencia como base, Riaño Jaramillo decidió dar un giro y aplicar esas mismas metodologías en escenarios civiles y empresariales.

Su enfoque se centra en enseñar a directivos y líderes cómo funciona el comportamiento humano, cómo negociar de manera estratégica y cómo comunicar mensajes con mayor claridad e influencia.

Esta faceta lo ha llevado también a tener visibilidad mediática en la región; según reseña su perfil oficial, la cadena History Channel lo ha destacado como un referente en temas de persuasión en Latinoamérica.

Actualmente, este empresario colombiano dirige una firma internacional que, según los datos reportados por su organización, ha tenido presencia en 28 países y ha trabajado con más de 520 compañías.

Dentro de su lista de asesorados se encuentran candidatos presidenciales y altos ejecutivos de empresas multinacionales que buscan mejorar sus habilidades de negociación y toma de decisiones.

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Precisamente por esa proyección internacional, su firma fue seleccionada para participar en el Best Company Awards Honoree Program, una iniciativa que cuenta con el respaldo de publicaciones como Forbes y Business Insider.

La ceremonia se llevó a cabo en el hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid, en un evento que convocó a cerca de 200 líderes empresariales de distintas partes del mundo. En el marco de esta jornada, estaba prevista la entrega del Golden Certificate - Best Company of the Year 2026 y un trofeo conmemorativo en reconocimiento a su crecimiento e impacto en su sector.