Aída Victoria Merlano volvió a compartir con sus seguidores uno de los momentos más difíciles de ser mamá. La barranquillera contó que su hijo Emiliano atraviesa un problema de salud que es frecuente en la infancia. Además, dijo que los síntomas del pequeño hicieron que se quedara despierta durante buena parte de la noche.

“Tengo derecho a estar con él”: el Agropecuario dio contundente mensaje a Aída Victoria en medio de la polémica

La creadora de contenido explicó, a través de sus historias en Instagram, que el niño tiene el virus de mano-pie, una infección que suele causar molestias y lesiones en la piel.

En el caso de Emiliano, uno de los síntomas que más le ha incomodado es la picazón en los pies, por lo que su mamá estuvo pendiente de él y le aplicó crema para aliviar esa sensación tan incómoda.

“¡Ay, pelas! Emi tiene el virus de mano-pie que les da a los niños (dura una semana) y le da comezón en sus piecitos. No dormí en toda la noche echándole cremita y cuidándole el sueño”, escribió Aída al contar cómo pasó la noche.

Aída Victoria Merlano habló de la enfermedad infecciosa que contrajo su hijo Emiliano. Foto: Instagram: @aidavictoriam

Lo que vivió le permitió hablar sobre el cansancio que puede acompañar la crianza, especialmente cuando los hijos se enferman y necesitan atención constante. Según contó, tuvo ayuda durante la mañana para poder dormir después de pasar varias horas cuidando a su bebé.

“Mari me hizo relevo a las 7:00 a. m., pero pienso en las mamás que lo hacen solas y de verdad que las admiro y las respeto”, dijo la barranquillera.

Con ese mensaje, resaltó a las mujeres que enfrentan sin compañía las noches de desvelo y las responsabilidades del cuidado.

Aída Victoria Merlano. Foto: Instagram: @aidavictoriam

Al ver esto, varios de sus seguidores le enviaron palabras de apoyo y buenos deseos para la recuperación de Emiliano. Algunas personas también le compartieron recomendaciones para que supiera salir adelante de la mejor manera.

Aunque Aída no dio más detalles de cómo sigue su hijo, aprovechó para reconocer el esfuerzo de quienes cuidan a sus hijos sin una red de apoyo cercana, lo cual es una realidad que muchas madres viven.

“Mi mundo está en caos”: el mensaje de Aída Victoria que sacudió las redes en medio del conflicto con ‘El Agropecuario’

¿Qué es el virus de mano-pie?

Esta enfermedad es una infección contagiosa que suele afectar principalmente a niños pequeños. Puede provocar fiebre, llagas en la boca y sarpullido o ampollas en las manos y los pies.

Aunque generalmente mejora por sí sola alrededor de siete a 10 días, las molestias pueden hacer que los niños estén irritables y tengan dificultades para descansar.