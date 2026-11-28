El Bayern Múnich afronta su visita a Hamburgo en la fecha 11 de la Bundesliga con el colombiano Luis Díaz en el banco de suplentes, por decisión del entrenador belga Vincent Kompany para administrar su regreso tras una lesión que lo mantuvo cerca de un mes sin jugar.

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El atacante guajiro reapareció entre semana en la Champions League durante la derrota ante el Lille de Francia. Ahora, se espera su ingreso para marcar diferencia en un momento exigente para el equipo.

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El conjunto bávaro marcha segundo en el campeonato alemán, dos puntos por debajo del líder Borussia Dortmund, y enfrenta ausencias sensibles como las de Harry Kane y Michael Olise.

El duelo se disputará este 28 de noviembre en el Volksparkstadion de Hamburgo —equipo ubicado en la casilla 12— a partir de las 9:30 a. m. (hora de Colombia), con transmisión de ESPN y Disney+.

Alineación titular y suplentes del Bayern Múnich

Ante las bajas en la zona ofensiva y la necesidad de sumar de a tres para recomponer el camino frente a un rival situado en la duodécima posición, Kompany definió su once inicial y su nómina de alternativas.

¡Así vamos hoy! 💪 https://t.co/HBntsebCoV — FC Bayern München Español (@FCBayernES) November 28, 2026

Los titulares anunciados para el compromiso son (40) Urbig, (3) Minjae, (4) Tah, (6) Kimmich, (8) Bischof, (23) Boey, (36) Codjo-Evora, (39) Bara, (42) Karl, (44) Stanišić y (45) Pavlovic.

En el banco de suplentes estarán Ulreich, Upamecano, Brown, Luis Díaz, Ito, Laimer, Assomo, Binder y Cardozo.

La misión de descontar puntos y el rol de Luis Díaz

Con una desventaja de dos unidades respecto al Borussia Dortmund en la cima de la Bundesliga, el Bayern Múnich necesita un triunfo para acercarse al primer lugar en medio de un panorama físico complejo.

La ausencia de referentes ofensivos como Harry Kane y Michael Olise eleva la expectativa sobre lo que pueda aportar Luis Díaz cuando ingrese al terreno de juego.

El objetivo es que el colombiano logre echarse el equipo al hombro y contribuir a mejorar los resultados mientras otras figuras recuperan su plenitud física para acompañarlo dentro de la cancha.