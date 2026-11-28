Jhovanoty es uno de los humoristas colombianos que ha logrado consolidar una amplia trayectoria en el mundo de la comedia y el entretenimiento. A lo largo de su carrera, ha hecho parte de diferentes cadenas radiales, programas de televisión, plataformas digitales y espectáculos en vivo, espacios que han sido claves para crear una comunidad de seguidores que disfruta de su particular estilo de humor.

Por esta razón, el comediante fue invitado al pódcast Sin Filtros, de SEMANA, donde conversó sobre diferentes etapas de su vida, desde sus recuerdos de infancia y juventud hasta algunas experiencias que han marcado su recorrido profesional. Asimismo, compartió detalles de su vida personal y de su historia sentimental.

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Uno de los temas que surgió durante la entrevista fue la decisión de muchos jóvenes de no tener hijos ni asumir compromisos de pareja. Al respecto, Jhovanoty defendió la paternidad y expuso las razones por las que cree que las nuevas generaciones evitan este tipo de responsabilidades, teniendo en cuenta su propia experiencia como padre de cuatro hijos y esposo.

En primer lugar, el humorista contó que conoce a su esposa desde que ambos tenían cinco años y que, tras varios años de relación, decidieron casarse en 2012. Asimismo, la describió como una compañera fundamental en su vida, a quien considera la mujer del proceso y cuyo apoyo incondicional ha sido determinante en las decisiones que han marcado su trayectoria profesional.

A partir de esa experiencia familiar, Jhovanoty fue enfático al señalar que tanto mantener una relación de pareja como criar a un hijo requiere compromiso, dedicación y sacrificios que, desde su perspectiva, no todas las personas están dispuestas a asumir.

“Cada decisión que yo tomo es pensando en ella y mis hijos”, comentó el comediante al referirse a las prioridades que guían su vida.

Posteriormente, explicó por qué considera que muchos jóvenes prefieren evitar tener hijos o mantener un vínculo sentimental estable. “Es porque a los pelaos no les gusta el compromiso, entonces les gusta todo lo que sea más fácil. Criar a un hijo es difícil y algo que sea difícil no les gusta”, dijo.

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En este sentido, Jhovanoty cuestionó los argumentos de quienes justifican su decisión de no convertirse en padres por las condiciones sociales y económicas del mundo actual. “Ellos lo disfrazan de responsabilidad porque para qué traer niños a este mundo, entonces es una responsabilidad de no traerlos porque obvio, ¿en qué sociedad estamos?, ¿en qué país estamos viviendo pa’ traer un niño?”, expresó imitando la forma de hablar de una persona ‘gomela’.

Sin embargo, el comediante insistió en que, desde su perspectiva, muchas veces esa explicación esconde el miedo a asumir un compromiso. “Simplemente no te gusta, no te gusta porque muchas veces no has tenido compromiso contigo misma o contigo mismo y temes que otra vida sea responsabilidad tuya, es eso”, mencionó.