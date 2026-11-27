Los números de la suerte despiertan el interés de quienes participan en juegos de azar y buscan referencias para seleccionar sus apuestas. En ocasiones, las creencias astrológicas y los horóscopos se convierten en una fuente de consulta para quienes siguen estas prácticas.

A continuación, se detalla el panorama astral para esta jornada, acompañado de sus números de la suerte.

Mhoni Vidente vaticinó los signos del zodiaco que dominarán el 2026; destapó los números de la suerte

Signos de fuego: Aries, Leo y Sagitario

Aries Zodiac Sign. Abstract night sky background Foto: Getty Images/iStockphoto

Aries: La lectura señala un momento para hacer balance de metas en lo laboral y lo afectivo, con espacio para conversaciones productivas en el trabajo y resolución de diferencias familiares. Números de suerte: 31, 50 y 27.

La lectura señala un momento para hacer balance de metas en lo laboral y lo afectivo, con espacio para conversaciones productivas en el trabajo y resolución de diferencias familiares. Números de suerte: 31, 50 y 27. Leo: El mensaje sugiere bajar el nivel de autoexigencia para no afectar el bienestar físico, buscar calma en casa y evitar discusiones sobre política o religión. Números de suerte: 11, 3 y 44.

El mensaje sugiere bajar el nivel de autoexigencia para no afectar el bienestar físico, buscar calma en casa y evitar discusiones sobre política o religión. Números de suerte: 11, 3 y 44. Sagitario: Se plantea el reto de dejar atrás la timidez o la inseguridad para expresar sentimientos y abrirse a nuevas experiencias afectivas. Números de suerte: 35, 9 y 17.

Signos de tierra: Tauro, Virgo y Capricornio

Tauro: El pronóstico apunta a revisar el presupuesto, organizar pendientes financieros y cerrar proyectos abiertos que puedan rendir frutos económicos. Números de suerte: 36, 44 y 26.

El pronóstico apunta a revisar el presupuesto, organizar pendientes financieros y cerrar proyectos abiertos que puedan rendir frutos económicos. Números de suerte: 36, 44 y 26. Virgo: Se anticipa una jornada que puede sentirse pausada al inicio, con mayor movimiento y clima romántico hacia la noche. Números de suerte: 7, 42 y 11.

Se anticipa una jornada que puede sentirse pausada al inicio, con mayor movimiento y clima romántico hacia la noche. Números de suerte: 7, 42 y 11. Capricornio: El texto destaca la disposición para encuentros sociales, la creatividad y una actitud más abierta en la relación de pareja. Números de suerte: 8, 15 y 3.

Signos de aire: Géminis, Libra y Acuario

Destino Zodiacal Tras Lluvia de Estrellas: Entre el 11 y el 14 de agosto, la lluvia de estrellas Perseidas augura cambios en el destino Libra Foto: Getty Images/iStockphoto

Géminis: Se recomienda tomar las cosas con calma, aprovechar un respiro o descanso y no forzar resultados inmediatos en el terreno amoroso mientras se estabiliza lo económico. Números de suerte: 18, 1 y 4.

Se recomienda tomar las cosas con calma, aprovechar un respiro o descanso y no forzar resultados inmediatos en el terreno amoroso mientras se estabiliza lo económico. Números de suerte: 18, 1 y 4. Libra: La consigna se centra en contrarrestar las dudas sobre trabajo o estudios mediante una actitud firme y afirmaciones positivas. Números de suerte: 20, 50 y 30.

La consigna se centra en contrarrestar las dudas sobre trabajo o estudios mediante una actitud firme y afirmaciones positivas. Números de suerte: 20, 50 y 30. Acuario: El mensaje resalta la capacidad de sostenerse ante escenarios exigentes apoyándose en la calma interior y el criterio propio. Números de suerte: 37, 14 y 9.

Signos de agua: Cáncer, Escorpio y Piscis

Escorpio Foto: Getty Images/iStockphoto