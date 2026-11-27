El creador de contenido Nicolás Arrieta volvió a quedar en el centro de la conversación digital tras publicar un comentario sobre la situación actual de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia.

La reacción surgió luego de que Karol Samantha, pareja de la empresaria, compartiera en sus redes sociales detalles sobre el complejo momento de salud y el distanciamiento familiar que atraviesa Barrera mientras cumple su condena en prisión.

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Todo comenzó a raíz de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, en la que Karol Samantha respondió a las inquietudes de sus seguidores sobre cómo se encuentra realmente Daneidy Barrera Rojas.

Según se pudo conocer a través de sus historias, la pareja de la empresaria decidió dejar de lado las respuestas habituales de tranquilidad para hablar con franqueza sobre las dificultades de la reclusión.

De acuerdo con lo expresado por Samantha, la creadora de contenido enfrenta quebrantos de salud, problemas de alimentación y el impacto emocional de estar separada de su hija, a quien dejó cuando tenía apenas nueve meses de nacida.

“Obviamente Dane no está bien. ¿Quién va a estar bien privado de su libertad? ¿Quién va a estar bien estando en un estado de salud no muy bueno? ¿Quién va a estar bien estando lejos de su hija?”, señaló la mujer en su publicación.

A pesar de este panorama y de no tener una fecha exacta para su salida, Samantha aseguró que mantienen la fe intacta y que su defensa trabaja en una solicitud de detención domiciliaria, afirmando que confía en que no llegarán a cumplir dos años bajo estas condiciones.

Las declaraciones de Karol Samantha circularon rápidamente por distintas cuentas de entretenimiento en redes sociales, espacio en el que Nicolás Arrieta decidió intervenir.

Fiel al estilo directo y sarcástico que lo ha caracterizado durante su trayectoria en internet, el creador de contenido dejó un breve mensaje en la sección de comentarios que no tardó en viralizarse.

“Déjenla allá jajajajajaj (ahora un montón de Camilo Cifuentes llorando respondiendo esto)”, escribió Arrieta, haciendo alusión tanto a la permanencia de la empresaria en el centro penitenciario como a las posibles reacciones de defensa que suelen generar este tipo de casos en redes sociales.

Su mensaje desató un intenso intercambio de posturas entre los usuarios. Por un lado, sus seguidores tomaron el comentario con humor, respaldando su postura frente al proceso judicial que enfrentó la empresaria de keratinas.

Sin embargo, una gran cantidad de internautas rechazó el tono de sus palabras, señalando falta de empatía frente a una situación familiar y médica delicada.

Para entender el alcance de esta discusión, es necesario recordar que Daneidy Barrera Rojas, una de las influenciadoras y empresarias más reconocidas y mediáticas de Colombia, fue condenada a 63 meses y 15 días de prisión.

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La sentencia responde a los hechos registrados en noviembre de 2019, cuando grabó y difundió videos vandalizando una estación del sistema TransMilenio en Bogotá.

Hasta el momento, ni Karol Samantha ni el equipo legal de Epa Colombia se han pronunciado directamente sobre el comentario del influenciador.