Juan Pablo Isaza, guitarrista y vocalista de Morat, se comprometió con su novia, la creadora de contenido gastronómico Juliana Cisneros.

La noticia se conoció luego de que la hermana de Juliana compartiera en redes sociales detalles de la pedida de mano, justo cuando la banda colombiana adelanta su gira por México.

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Aunque ninguno de los dos protagonistas ha publicado un anuncio oficial en sus cuentas personales hasta el momento, el compromiso se hizo público a través de las historias de Instagram de Camila Cisneros, hermana de Juliana.

De acuerdo con lo que se publicó en redes, la influencer venezolana radicada en Madrid guardó el secreto desde septiembre y decidió contar la noticia mostrando el anillo de compromiso, una fotografía de la pareja en medio de una pedida a la luz de las velas y el momento en que la futura novia llamó a su familia para darles la buena nueva.

detalles de la pedida a Juliana Cisneros Foto: Tomado de redes

Si bien no se han confirmado todos los pormenores sobre el lugar exacto o la fecha precisa de la propuesta, los indicios apuntan a que el momento ocurrió durante la estancia de la pareja en México. Morat cumple por estos días con una agenda de presentaciones en territorio mexicano, donde tiene previsto cerrar esta etapa de su gira el próximo 6 de diciembre en Querétaro.

Apenas un día antes de que la noticia cobrara fuerza en redes, Juliana Cisneros compartió en sus historias de Instagram una imagen desde Mérida, Yucatán, ciudad en la que el grupo se presentó el miércoles 25 de noviembre.

Como ha sido habitual, la creadora de contenido aprovechó el viaje para impartir clases de cocina y combinar así su faceta profesional con el acompañamiento a la banda durante la gira.

La reciente visita a México se suma a un tramo de viajes que ya había llevado a la pareja a España hace pocas semanas.

Mientras Morat adelantaba sus conciertos previstos en ese país, Juliana aprovechó para reencontrarse con su familia y dictar talleres culinarios. Aunque ambos han manejado su romance con reserva, en las últimas semanas dejaron ver algunas postales de su paso por Madrid, incluida una publicación en el perfil de Instagram de Juan Pablo Isaza en la que aparece junto a su pareja en apoyo a su proyecto gastronómico, mientras ella compartía registros de uno de los conciertos de la banda en España.

Tras despedirse de México, el calendario de Morat contempla dos conciertos en Caracas, ciudad natal de Juliana, los días 12 y 13 de diciembre. Según la información disponible, la cocinera también tiene programadas clases de cocina en esa ciudad para esas fechas, tal como lo ha hecho en otros destinos de la gira.

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Para el público en Colombia y en buena parte de Latinoamérica, Juan Pablo Isaza es conocido como músico, cantante, guitarrista y compositor. Es uno de los cuatro integrantes de Morat, agrupación bogotana que ha consolidado éxitos masivos como Cómo te atreves, Besos en guerra, No se va y Presiento.

Juliana Cisneros, por su parte, se ha abierto camino como cocinera y creadora de contenido enfocada en recetas y preparaciones culinarias, actividad con la que reúne más de 223.000 seguidores en Instagram, además de participar como embajadora de marcas como Nike.