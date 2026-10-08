Morat sorprende a sus fanáticos con ‘Me Mata’: el esperado lanzamiento que decidieron sus seguidores en redes sociales

La agrupación colombiana de pop-rock Morat presenta este jueves su nuevo sencillo titulado ‘Me Mata’, un lanzamiento cuya elección estuvo en manos de sus seguidores mediante una dinámica interactiva en redes sociales.

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La canción en cuestión de horas se encontrará disponible en las principales plataformas de streaming musical y en YouTube.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por el equipo de representación de la banda, Morat puso a consideración de su audiencia la decisión sobre cuál debía ser su próximo tema promocional.

La iniciativa invitó a los usuarios a elegir entre dos canciones inéditas: ‘Me mata’ y ‘Suéltame’.

La dinámica requirió que los seguidores generaran videos utilizando fragmentos de ambos temas en redes sociales como TikTok e Instagram.

Según las cifras oficiales reportadas por la agrupación, la campaña acumuló más de 116.000 creaciones, resultando ‘Me Mata’ como la opción con mayor participación de la audiencia.

Líricamente, el tema explora las sensaciones de atracción y la intención de acortar la distancia entre dos personas.

En el apartado visual, el video musical sitúa a los integrantes del grupo —Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas— interpretando la canción en el contexto de una residencia para adultos mayores mientras se realiza un torneo de bingo.

Morat, formada en Bogotá en 2011, mantiene una marcada presencia en la escena del pop-rock en español.

La banda suma más de 22.000 millones de reproducciones en plataformas digitales a nivel global.

Entre sus reconocimientos recientes se encuentra el premio Latin GRAMMY a Mejor Álbum Pop/Rock en 2025 por su producción Ya Es Mañana, así como el otorgamiento de las Gaviotas de Plata y Oro durante su presentación en el Festival de Viña del Mar.

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Actualmente, el cuarteto adelanta su gira Ya Es Mañana World Tour, la cual dio inicio con una serie de seis presentaciones con boletería agotada en Bogotá, y que ha recorrido escenarios de Chile y Argentina.

Los compromisos de la gira incluyen próximas fechas en España, México y Venezuela, antes de continuar por Estados Unidos y Canadá. Paralelamente, la agrupación confirmó que se encuentra trabajando en la elaboración de su sexto álbum de estudio.