El anuncio de la gira The Last King World Tour despertó inicialmente el entusiasmo de los fanáticos del reguetón clásico en el país. Sin embargo, al conocerse la lista oficial de valores y los escenarios elegidos para las tres fechas en Bogotá, Cali y Medellín, el ambiente en redes sociales cambió de tono y abrió un debate sobre el costo de los espectáculos en vivo.

“Mi cuerpo colapsó”: experiodista de Noticias Caracol contó entre lágrimas que le diagnosticaron un tumor y perdió un ovario

De acuerdo con la información divulgada por la organización del evento y la tiquetera oficial, Ticketmaster Colombia, los precios varían según la ciudad, la localidad y la etapa de venta, sin incluir el cargo por servicio.

En Medellín, ciudad donde el artista puertorriqueño no se presenta desde 2022 y que representa una plaza clave para la música urbana, las entradas tienen los valores más altos del país. La localidad más económica, Gradería Norte, arranca en $249.000 en primera etapa y sube a $349.000 en la segunda.

En el otro extremo, los Palcos Diamante —con capacidad para diez personas— cuestan $13.990.000 en primera fase y llegan a $14.990.000 en la segunda.

Para Bogotá, donde el concierto se realizará el 4 de noviembre en el escenario Vive Claro, las tarifas oscilan entre $250.000 y $13.000.000. Por su parte, en Cali, la cita será el 5 de noviembre en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, con precios que van desde los $149.000 en Norte hasta los $13.990.000 en Palcos Diamante.

Don Omar regresa a Latinoamérica con su gira mundial "The Last King World Tour", programada para finales de 2027 Foto: Instagram: @Donomar

Más allá de los palcos grupales, uno de los puntos que más cuestionamientos generó en plataformas digitales fueron los paquetes individuales denominados Kingdom VIP. En las tres ciudades, la opción Kingdom VIP 1 tiene un costo de $2.180.000 más servicio, mientras que la Kingdom VIP 2 cuesta $1.179.000 más servicio.

Según los detalles publicados sobre estas localidades, ambas ofrecen ingreso anticipado y mercancía oficial de regalo, pero ninguna incluye boleto numerado ni la posibilidad de tomarse una fotografía con el intérprete de Danza Kuduro. Esta ausencia de contacto con el artista llevó a varios usuarios a cuestionar el valor de dichos paquetes.

A la discusión económica en Medellín se sumó la elección del recinto. Aunque muchos asistentes esperaban que el espectáculo del 7 de noviembre se llevara a cabo en el estadio Atanasio Girardot, la producción confirmó que será en el estadio Polideportivo Sur de Envigado.

En redes sociales, los seguidores expresaron su descontento con comentarios directos sobre los costos y el lugar: “Ay, no, la verdad, se me quitaron las ganas de ir, bien caras las boletas”.

Luto en la música colombiana: muere reconocido cantante tras luchar contra una grave enfermedad

Pese a las críticas por las tarifas, un sector del público mantiene la expectativa por asegurar su ingreso antes de que se agoten las primeras etapas. El propio cantante confirmó a través de sus canales oficiales los tiempos para la distribución de los códigos de acceso.

La primera jornada de preventa comenzará el jueves 19 de noviembre a las 10:00 a. m. para clientes del Banco Falabella. Posteriormente, el sábado 21 de noviembre desde las 3:00 p. m., se habilitará una segunda preventa exclusiva para quienes cuenten con el código de artista.