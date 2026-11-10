Christian Nodal, Julión Álvarez y Tito Double P llegarán a Bogotá: fecha y boletería del festival mexicano

El festival regresa a Bogotá el próximo 12 de diciembre con una celebración 100 % mexicana y un cartel que reúne diferentes sonidos y generaciones de la música de México. La preventa exclusiva comenzará el martes 10 de noviembre a las 10:00 a. m. y estará disponible durante 48 horas.

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La venta general se abrirá el jueves 12 de noviembre a las 10:00 a. m., a través de Ticketmaster. Bogotá se prepara para vivir una de las celebraciones más importantes de la música mexicana en Colombia.

El próximo 12 de diciembre, el Estadio Vive Claro recibirá la segunda edición del ÓRALE WEY FEST MEXA 2026, un encuentro que reunirá en un mismo escenario a Tito Double P, Christian Nodal, Julión Álvarez, Los Dos Carnales, Lenin Ramírez, Emmanuel Cortes, Patria Chica y Cumbia Pedregal. El cartel de esta edición reúne a grandes exponentes y nuevas figuras de la música mexicana.

Tito Double P llegará con los corridos que lo han posicionado como uno de los nombres destacados de la nueva generación; Christian Nodal, con su propuesta que conecta el regional mexicano con sonidos contemporáneos, y Julión Álvarez, uno de los artistas más reconocidos y queridos del género, serán protagonistas de una jornada que promete convocar a miles de seguidores.

La programación también contará con Los Dos Carnales y su apuesta por la música norteña; Lenin Ramírez, reconocido por su trayectoria dentro de los corridos y el regional mexicano; y Emmanuel Cortes, una de las nuevas voces de la música mexicana, quien ha ganado proyección internacional con “Amor”, canción que lo llevó a ingresar al Billboard Hot 100.

Con una propuesta que fusiona la cumbia tumbada y el regional mexicano con sonidos contemporáneos, el joven cantautor representa una nueva generación de artistas que está ampliando el alcance de la música mexicana.

A ellos se suman Patria Chica, que mantiene viva la esencia de los sonidos tradicionales, y Cumbia Pedregal, que pondrá el ritmo y el sabor de la cumbia para completar una celebración que recorre distintas expresiones musicales de México.

Más que un festival de conciertos, el ÓRALE WEY FEST MEXA propone una experiencia 100 % mexicana, en la que los corridos, la música norteña, el regional mexicano y la cumbia se encuentran para celebrar la diversidad musical de un país que ha conquistado escenarios y audiencias alrededor del mundo.

Esta segunda edición llega después de un debut contundente. En diciembre de 2025, el ÓRALE WEY FEST MEXA agotó toda su boletería en menos de dos horas, una respuesta que confirmó la conexión del público colombiano con la música y la cultura mexicana y que impulsa el regreso del festival con una programación de mayor alcance.

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Bajo la producción de AME Concerts el festival volverá a convertir el Estadio Vive Claro en el punto de encuentro para los seguidores de la música mexicana.

La cita será el sábado 12 de diciembre de 2026 en Bogotá. La boletería estará disponible a través de Ticketmaster. Los clientes de Banco Falabella podrán acceder a la preventa exclusiva desde el martes 10 de noviembre a las 10:00 a. m., durante 48 horas. Por su parte, la venta general comenzará el jueves 12 de noviembre a las 10:00 a. m.