Chelo Hop / Manos

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La rapera bogotana Chelo Hop presentó la semana pasada el tercer sencillo de Anatomía, su primer álbum, ya disponible en plataformas digitales.Este llega tras Alma y Boca, la canción corona este proyecto conceptual y llega precedida por su interpretación inédita en la más reciente edición de Hip Hop al Parque.

Manos es un reconocimiento al hacer. En ella, Chelo Hop vuelve sobre lo que aprendió a construir a través del hip hop: rimas honestas y lo que ella llama “rap real”. Pero la canción también mira hacia afuera, hacia lo que su voz provoca en quienes la escuchan, un efecto que, como plantea la letra, se esparce como un virus. Es una canción sobre la creación y sobre sus consecuencias: lo que se escribe, se rapea y termina transformando a otros y a ella. En lo sonoro, el sencillo cuenta con la producción de AstrallBass, el beatmaker detrás del sonido de Chelo Hop. Juntos construyen la base de beats profundos.

Camargo / Ya no sé ni quién soy

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Todo héroe tiene un momento en el que deja de reconocerse. Camargo parte de ese quiebre en Ya no sé ni quién soy, una canción sobre la pérdida de identidad, la sensación de no pertenecer a ningún lugar y la búsqueda de una conexión consigo mismo. El lanzamiento forma parte del universo de Chimbilá Disco y llega acompañado por un videoclip que traslada esta inquietud a un paisaje audiovisual de imágenes fragmentadas, distorsiones digitales y colores neón.

La canción transita por una mañana gris, por esa extrañeza de estar en un lugar que ya no se siente propio. El protagonista busca respuestas, rastrea algo que parece haber quedado atrás y admite que ya no sabe reconocerse. En el coro, la imagen de una luna sin sol acompaña la ausencia de ese brillo interior que se echa de menos.

Así pues, este sencillo de power pop e indie rock explora la pérdida de identidad y la vulnerabilidad.

Nasa Histoires y Penyair / Sueños de papel

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Dos mundos distintos encuentran un mismo lugar para levantar la voz. En este sencillo, Nasa Histoires lleva su exploración sonora a un terreno nuevo: la banda abre su mezcla de funk, rock y jazz al rap de Penyair, y la canción se mueve entre pasajes íntimos y momentos explosivos.

El punto de partida fue salir de lo conocido. Cada parte se permitió perderse un poco en el mundo del otro hasta encontrarse en una misma canción. El eje es un mensaje de protesta y conciencia, dicho sin rodeos: Sueños de papel habla de lo que incomoda.

La colaboración también une dos audiencias: la de una banda que se ha abierto un camino importante en el indie y la de un rapero consolidado. El lanzamiento tiene foco en Colombia y México, y encuentra su lugar natural en el rap en español, el hip-hop colombiano y la alternativa latina.