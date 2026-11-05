El actor chileno-estadounidense Pedro Pascal aprendió a tocar el violonchelo para su protagónico en la película ¡Behemoth!, del director y guionista ganador del Óscar Tony Gilroy, que llega a los cines de Colombia el jueves 3 de diciembre.

'¡Behemoth! Una vida en piezas' se estrena el 3 de diciembre en Colombia. Foto: Searchlight Pictures

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Tony Gilroy y Olivia Wilde. Foto: Justin Lubin/Searchlight Pictures. Foto: Searchlight Pictures

“Me sentí tan cautivado por lo que contaba la historia y por (...) la intimidad de todo, en el sentido en que, supongo, puede resultar igual de íntimo escuchar música y dejarse guiar por ella”, dijo Pascal, de 51 años, a la audiencia durante una proyección del filme en el Festival de Cine de Nueva York el viernes.

La película alterna entre el pasado y el presente para contar la historia de Alex Serian, un violonchelista que se muda a Los Ángeles para cuidar de su madre moribunda y escapar de una ex controladora, interpretada por Olivia Wilde.

Allí se une a una orquesta que interpreta bandas sonoras de películas. La música que toca sirve como un vínculo tanto para Alex como para el público, al conectar fragmentos de su pasado que parece que lo han desbordado.

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Kaya Ralls y Pedro Pascal en ¡BEHEMOTH!. Foto: Justin Lubin

El actor aseguró que su personaje “se parece justo a una persona que es tanto un pasajero de su propia vida como uno lo es de su experiencia (...) como espectador”.

A medida que va de ciudad en ciudad, de amante en amante, la banda sonora de ¡Behemoth! -escrita por nueve compositores y que sirve como la música que interpreta la orquesta en la película- desencadena los recuerdos del protagonista.

“Nunca antes había escrito a un personaje como este, que no estuviera huyendo o precipitándose hacia” una crisis, dijo Tony Gilroy, el cineasta de 70 años reconocido por películas de acción como las de la saga Bourne, thrillers legales como Michael Clayton y la notable serie Andor, del universo Star Wars.

Las reacciones tempranas

Tras su estreno en eventos como el Festival de Cine de Nueva York de 2026, ¡Behemoth! recibió una acogida mayoritariamente favorable por parte de la prensa especializada, registrando cerca de un 84 por ciento de aprobación en Rotten Tomatoes.

El director Tony Gilroy, Pedro Pascal y Eva Victor en el set. Foto: Foto: Searchlight Pictures

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¡Behemoth! ha recibido una acogida mayoritariamente favorable por parte de la prensa especializada. Foto: Searchlight Pictures

La crítica ensalzó de forma casi unánime la interpretación de Pedro Pascal como Alex Serian, calificándola como un trabajo introspectivo, vulnerable y de gran contención dramática, con elogios unánimes hacia su rigurosa preparación para ejecutar el instrumento en pantalla. Asimismo, medios como IndieWire, Collider y Deadline aplaudieron la fastuosa concepción musical de la cinta —cuyo diseño sonoro integra partituras compuestas por nueve autores de renombre, entre ellos Alan Silvestri, Michael Giacchino y James Newton Howard—, la fotografía de Damián García y el dinamismo aportado por intérpretes de reparto como Olivia Wilde, Eva Victor y Will Arnett.

Nueve autores de renombre, entre ellos Alan Silvestri, Michael Giacchino y James Newton Howard, compusieron la banda sonora. Foto: Searchlight Pictures

No obstante, la recepción no estuvo exenta de reparos y frialdad ante su dispositivo formal. Firmas de publicaciones como The Hollywood Reporter, The Guardian o Screen Daily cuestionaron la estructura narrativa fragmentada y el empleo de saltos temporales, argumentando que restan tracción emocional y convierten al protagonista en un observador pasivo de sus propios traumas personales y familiares. Varios analistas apuntaron que la película funciona mejor como una deslumbrante experiencia sensorial en Dolby Atmos y una carta de amor a los músicos de estudio que como un drama cohesionado, señalando que la trama a menudo se dispersa en giros inconexos o clichés melodramáticos. Con todo, la prensa coincidió en valorar ¡Behemoth! como una de las propuestas autorales más atípicas y reflexivas de Tony Gilroy.

*Con información de AFP.