¿Qué ver en cine en noviembre? Estos son los cinco estrenos más esperados en Colombia

Se acerca el cierre del año y, con este, una gran temporada para los amantes del cine. Antes de dar la bienvenida a las celebraciones navideñas y despedir el 2026, las grandes estrellas del séptimo arte continúan sorprendiendo al público con nuevas producciones que prometen conquistar la pantalla grande.

Durante noviembre, las salas de cine en Colombia recibirán una variada selección de películas que incluye historias cargadas de emoción, aventura, suspenso, acción y fantasía, con propuestas para todos los gustos.

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Entre los estrenos más esperados durante el penúltimo mes del año se destaca Godzilla Minus Zero, una de las producciones que promete captar la atención de los amantes del cine de ciencia ficción y los monstruos gigantes.

Cinco estrenos imperdibles en cine para ver en noviembre

1. Godzilla Minus Zero

La película llegará a las salas de cine colombianas el 5 de noviembre y continuará expandiendo el universo de esta reconocida franquicia japonesa.

La historia se desarrolla en 1949, dos años después de los devastadores acontecimientos narrados en Godzilla Minus One. En esta nueva entrega, la familia Shikishima deberá enfrentarse a una nueva y aterradora calamidad que pondrá a prueba, una vez más, su fortaleza, valentía y capacidad para sobreponerse a la adversidad.

2. Sacrificio: Los Elegidos

Otro de los lanzamientos que promete sorprender a los espectadores es Sacrificio: Los Elegidos, una producción que llegará a las salas de cine el próximo 19 de noviembre de 2026.

La película presenta una historia cargada de misterio, tensión y acción, en la que un encuentro aparentemente exclusivo termina convirtiéndose en una peligrosa situación fuera de control.

3. Yo Soy Rocky

Esta producción, que llegará a las salas de cine el próximo 12 de noviembre, narra la vida de Sylvester Stallone, un actor desconocido que debe luchar por su oportunidad de interpretar el papel de su vida: Rocky Balboa.

4. Los Juegos Del Hambre: Amanecer En La Cosecha

El 19 de noviembre llega esta cinta ambientada 24 años antes de la saga de Katniss, una nueva entrega que transportará a los espectadores al pasado de Panem.

La película se centra en la historia de un joven Haymitch Abernathy, quien es seleccionado para participar en la edición número 50 de los Juegos del Hambre, conocida como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

5. La Nueva Focker

Esta comedia, que se estrena el 26 de noviembre, promete situaciones divertidas mientras sigue a Henry Focker, hijo de Greg y Pam, quien se enfrenta a un verdadero caos familiar cuando decide dar el gran paso de casarse con una mujer de carácter obstinado y personalidad muy diferente a la suya.

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Esta decisión pondrá a prueba las relaciones familiares y dará lugar a inesperados conflictos, situaciones incómodas y momentos llenos de humor.

Prepárese para descubrir las nuevas producciones que llegarán a la pantalla grande en noviembre.