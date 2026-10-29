Estrenos de Prime Video en noviembre de 2026: ‘El Señor de los Anillos’, ‘Blade Runner 2099’ y más

Prime Video anunció la programación de contenidos que sumará a su catálogo durante el mes de noviembre de 2026.

La oferta para este periodo incluye la continuación de franquicias reconocidas a nivel global, producciones cinematográficas inspiradas en hechos reales, historias de suspenso juvenil y nuevos formatos de entretenimiento para la región latinoamericana, además de transmisiones deportivas de la temporada 2026-2027 de la NBA.

Grandes franquicias de ciencia ficción y fantasía

Entre los títulos de mayor impacto programados para este mes se encuentra la tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, cuyo estreno está fijado para el 11 de noviembre.

De acuerdo con la información suministrada sobre la trama, los nuevos episodios se centran en la etapa culminante de la confrontación entre los Elfos y Sauron, explorando el proceso en el que el Señor Oscuro busca consolidar el Anillo Único para someter a los pueblos de la Tierra Media.

Por su parte, el 25 de noviembre llegará a la pantalla Blade Runner 2099, miniserie que extiende el universo cinematográfico derivado de la obra de Philip K. Dick.

Ambientada cinco décadas después de los acontecimientos de la película Blade Runner 2049, la narración sigue a Cora, una fugitiva que adopta el rol de cazadora de replicantes, y a Olwen, una replicante que enfrenta el final de su ciclo vital, mientras persiguen un secreto que pone en riesgo la estabilidad de su entorno.

Novedades cinematográficas: acción e historias de la vida real

El apartado cinematográfico inicia el 4 de noviembre con el lanzamiento de La Mangosta, cinta de acción protagonizada por Liam Neeson.

El actor interpreta a Ryan “Fang” Flanagan, un veterano de guerra acusado de un delito que no cometió, quien emprende una huida a bordo de un Mustang Shelby Cobra GT 65 para evadir a las autoridades.

Posteriormente, el 18 de noviembre, la plataforma estrenará Madden, un largometraje biográfico basado en la trayectoria de John Madden.

La cinta aborda la relación profesional de la figura del fútbol americano con Al Davis, repasando su desempeño desde su etapa estratégica con los Raiders de Oakland hasta su transición como comentarista deportivo y su rol decisivo en la creación del videojuego Madden NFL.

Producciones juveniles y entretenimiento regional

La oferta orientada al público joven contempla dos adaptaciones universitarias y dramáticas:

Campus Drivers (6 de noviembre): Enfocada en la convivencia obligada entre Lois y Lane tras una decepción personal, el relato se sitúa alrededor de la creación de una aplicación móvil de transporte dentro del campus.

Perfectos Mentirosos (20 de noviembre): Ambientada en la universidad Tagus, la trama sigue a Jude Derry en su intento por infiltrarse en el entorno de los hermanos Cash para esclarecer las circunstancias relacionadas con la muerte de su hermano.

En el ámbito del entretenimiento hispanohablante, el 20 de noviembre se presentará la nueva temporada de LOL: Last One Laughing Argentina.

En esta edición, diez comediantes compiten durante seis horas consecutivas evitando reír ante las rutinas de sus compañeros. La conducción del formato en esta entrega está a cargo del presentador Marcelo Tinelli.

La plataforma complementará este despliegue de ficción con partidos seleccionados de la temporada regular 2026-2027 de la National Basketball Association (NBA), consolidando una oferta diversificada para distintos perfiles de audiencia.