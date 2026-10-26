Si es fanático de las películas de Shrek, esta noticia podría interesarle. Este año, el icónico ogro verde de DreamWorks celebra el aniversario número 25 del estreno de la primera película de la saga.

Con esta producción, este emblemático personaje logró conquistar al público con su particular sentido del humor y una historia que rompió con los esquemas tradicionales de los cuentos de hadas.

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Por eso, para conmemorar esta fecha especial, diferentes salas de cine se suman a la celebración con el reestreno de la cinta en la pantalla grande, brindándoles a los espectadores la oportunidad de revivir las aventuras de Shrek, Fiona y Burro en sus inicios.

¿Cuándo se podrá ver el reestreno de Shrek en cines?

En Colombia esta iniciativa, que también representa una ocasión especial para que quienes crecieron viendo la película, se desarrollará el próximo 29 de octubre, según confirmó Cine Colombia a través de sus redes sociales.

“¿Preparados para regresar al pantano? 💚✨Shrek regresa a la pantalla grande este 29 de octubre para celebrar su 25 aniversario.😍Mira el tráiler y etiqueta a ese fan que ama a este ogro tanto como tú“, anunció la compañía.

Así que, si todavía no tiene planes para esta fecha, esta puede ser la oportunidad perfecta para organizar una salida al cine, comprar las entradas y disfrutar nuevamente de uno de los clásicos animados más queridos por el público.

El reestreno de Shrek promete despertar la nostalgia de quienes crecieron con las aventuras del ogro verde junto a la princesa Fiona y Burro, su amigo incondicional. De igual manera, permitirá que las nuevas generaciones descubran por primera vez la magia de Muy Muy Lejano en la pantalla grande.

La nueva película de Shrek que se estrenaría en 2027

Vale mencionar que este anuncio que emociona a los fanáticos del ogro, llega mientras la franquicia prepara una nueva película que se estrenaría en 2027.

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Shrek 5 tiene previsto su estreno exactamente para el 30 de junio del próximo año con el regreso de Mike Myers como Shrek, Eddie Murphy como Burro y Cameron Diaz como Fiona. Además, una de sus novedades en el reparto en inglés es Zendaya, quien interpretaría a Felicia, fruto de la relación del ogro con la princesa Fiona.

Quienes estarán a cargo de la dirección de esta cinta son Walt Dohrn y Conrad Vernon, pero mientras se estrena, el reestreno de la película original será una excelente oportunidad para volverse a conectar con la historia.