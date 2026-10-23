“Aún no me he recuperado, y no sé si alguna vez lo haré”, le responde a Arcadia el actor británico Tom Rhys Harries, protagonista de Clayface, la entrega de DC Comics que llega esta semana a cines de Colombia, cuando le preguntamos cuánto le exigió este rol. “Significaría mucho para mí que fueran a verla porque dejé un pedazo de mi alma en esta película. Fue sumamente intenso”, declara el rubio.

Matt Hagen salió de un bario bravo para hacerse una carrera. Y en ese punto, todo el mundo le sonríe. Eso cambia muy rápidamente. Foto: Warner Bros. 2026

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La película vibra desde ansiedades internas y frustraciones por cuenta de un mundo muy injusto, simbolizado perfectamente por Ciudad Gótica. Foto: Warner Bros. 2026

A su lado en la charla, su director James Watkins. Conocido por películas como Speak No Evil (con James McAvoy), recalca que el actor “no está bromeando”. De primera mano vio y exigió su entrega absoluta para dar vida al personaje, que no solo pedía estudio psicológico por los roces con las peores oscuridades, sino también incontables horas en el departamento de maquillaje prostético (que deja un trabajo impresionante). “Llevar puestas las prótesis te guía y te marca el camino; mi experiencia física al llevarlas no estaba tan distante de lo que atravesaba el propio Matt”, añade Rhys.

La historia escrita por el rey de la adaptación, Mike Flanagan, quien partió específicamente de dos episodios de 1992 de Batman: la serie animada, lleva primero al protagonista Matt Hagen al punto del júbilo. Es un joven actor que viene de un barrio duro y asciende para vivir el momento de su vida, cuando recibe una nominación a un codiciado premio actoral que comparte en soledad emotiva con su madre fallecida y en cuerpo con su gran amigo de infancia. Pero la alegría dura poco. En la gris Ciudad Gótica (que se alimenta de la Liverpool de hoy), llueven infortunios.

Todo cambia en su vida tras sufrir un desfiguramiento facial que la corrupción de la famosa urbe deja impune y una campaña de desprestigio que lo borra del mapa laboral y elimina años de trabajo en horas. El dulce muchacho que era Hagen cae en una espiral de revanchismo desgarradora y macabra impulsada por un tratamiento de inciertas consecuencias. Él solo quiere su rostro de vuelta, pero recibe mucho más. La trama está cruzada por un fuerte elemento de ciencia experimental sin controles. De ahí que sea para adultos, en clave de body horror, un género en el que David Cronenberg ha abierto caminos. Y claro, Watkins nos cita a La mosca como una de sus mayores inspiraciones.

Del dulce muchacho en el tope de la fama, queda este hombre quebrado, luego de un ataque lleno de horribles intenciones. Foto: Warner Bros. 2026

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¿Qué cara usarías si pudieras usarlas todas? ¿Cuándo las usarías? ¿Serías responsable? Foto: Warner Bros. 2026

Arcadia experimentó la película de casi dos horas; y el verbo aplica. Como lo fue en su momento la multimillonaria Joker, Clayface relata el nacimiento de un monstruo, y se hace única desde el contraste del radiante personaje que conocemos al principio y el abominable que despedimos. Joker es sórdida de principio a fin. Clayface nos va llevando de a pocos y reta el estómago, pero también ofrece un pulso emocional entre los personajes que nos la aterriza.

Para Hagen, toparse con la chica equivocada en un bar, la novia de un capo de Ciudad Gótica, es la bisagra. Colombia sabe demasiado bien lo que pasa cuando se baila con la novia de un capo: o la muerte o, en este caso, su rostro a merced de cuchillos inclementes. Sin carrera, sin justicia, sin agente, sin contador, el rubio encuentra esperanza en lo que ofrece la doctora Caitlyn Corr (Naomi Ackie), quien por medio de nanopartículas aspira a regenerar células y tejidos. La doctora es responsable, en principio; le explica que hay procesos que toman tiempo y exigen estudios. Pero en su desespero, Hagen la convence de usarlo como lienzo de su ciencia. Las consecuencias se verán en pantalla, y beben de Frankenstein y de su monstruo, pero también establecen su propia tensión interpersonal. El asunto es que la doctora tiene prometido, y es uno de los pocos policías decentes de la ciudad.

El rubio desesperado encuentra esperanza en lo que ofrece la doctora Caitlyn Corr (Naomi Ackie), quien por medio de nanopartículas aspira a regenerar células y tejidos. Foto: Warner Bros. 2026

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En las historias sobre la ciencia desatada, las consecuencias inesperadas son un gran ingrediente. Foto: Warner Bros. 2026

“Lo interesante del horror corporal en nuestra película es que habla de una ansiedad muy visceral: nuestra falta de control sobre nuestros propios cuerpos y la sensación de que nuestros cuerpos nos traicionan. Es uno de los miedos más cotidianos y humanos”, subraya Atkins. “Clayface aborda un temor profundamente actual vinculado a la ciencia, la inteligencia artificial, la biotecnología y la medicina. Vivimos en una época de avances acelerados donde introduciremos elementos en nuestros cuerpos que podrían curarnos, mejorarnos o tener un efecto transhumanista. No sabemos con certeza qué sucederá, y ese es un temor muy presente…”