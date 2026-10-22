En el espacio nadie puede oír tus gritos fue el eslogan que acompañó el estreno de Alien, de Ridley Scott, en 1979. Siete años después, James Cameron retomó ese universo en Aliens y convirtió el terror de una criatura al acecho en una confrontación militar. Cuarenta años después del estreno de la secuela, el 24 Bogoshorts – Festival de Cortos de Bogotá / Bogotá Short Film Festival presenta el especial ALIENS: 40 años de contacto hostil, con seis cortometrajes cuyos protagonistas descubren que entrar en territorio ajeno nunca sale como estaba previsto.

40 años de Alien: el cuento de la tesa y la bestia

El especial hace parte de F3 presenta: Noche Frankenstein, el espacio que rinde homenaje a películas fundamentales del cine fantástico, de terror y de ciencia ficción a través de sus universos e influencias en el cortometraje. En esta edición, Aliens será la película homenajeada en una única proyección nocturna, al aire libre y gratuita para el público, el 5 de diciembre a las 5:00 p.m., en el Teatro al Aire Libre La Media Torta, uno de los escenarios culturales emblemáticos de Bogotá. La función estará seguida de un concierto en vivo.

En Aliens, un grupo de marines llega a una colonia perdida convencido de que sus armas, su entrenamiento y su tecnología bastarán para controlar una amenaza desconocida. La operación pronto demuestra lo contrario. Cameron conservó el horror de la película original, pero lo llevó al terreno de la acción y amplió una pregunta que atraviesa toda la saga: ¿qué ocurre cuando una especie cree que puede dominar aquello que no comprende?

El programa

Los seis cortometrajes del especial, de Alemania, Francia, Portugal, Nueva Zelanda y Colombia, retoman esa inquietud desde distintos escenarios: expediciones espaciales, enfrentamientos militares, inteligencias artificiales y organismos que invaden otros cuerpos. Cada uno encuentra su propia forma de abordar el contacto con lo desconocido, desde el horror hasta la comedia, poniendo en duda la seguridad de quienes creen tener el control.

R’ha – Dir. Kaleb Lechowski – Alemania – 2013 – Animación Foto: cortesía Bogoshorts24 / A.P.I.

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En R’ha, del alemán Kaleb Lechowski, la primera sorpresa es que no hay humanos a quienes seguir. Un extraterrestre es capturado, interrogado y torturado por una máquina que busca información sobre su especie, en medio de una guerra entre seres orgánicos y sus propias creaciones. Lechowski realizó el cortometraje de animación 3D en siete meses, mientras estudiaba Diseño de Cine Digital en Berlín y desde su estreno en 2013, atrajo atención internacional. Más allá de su factura visual, la historia invierte una convención de la ciencia ficción: aquí, el extraterrestre no es la amenaza que acecha desde la oscuridad, sino quien intenta sobrevivir a sus captores.

Asteria – Dir. Lola Grand, Alexandre Arpentinier, Mathieu Blanchys, Tristan Lamarca, Thomas Lemaille y Jean-Charles Lusseau – Francia – 2016 – Animación Foto: cortesía Bogoshorts24 / A.P.I.

Asteria, realizado por Lola Grand, Alexandre Arpentinier, Mathieu Blanchys, Tristan Lamarca, Thomas Lemaille y Jean-Charles Lusseau, lleva el contacto extraterrestre hacia la comedia. Dos astronautas llegan a un planeta aparentemente vacío y se disponen a plantar una bandera y reclamar el territorio. El problema es que no son los únicos que han tenido esa idea. Creado en 2016 como proyecto de formación en animación 3D en la escuela francesa ESMA, el cortometraje obtuvo el primer premio del jurado y el premio del público en la muestra de graduación de la institución. La épica de la conquista se transforma en una disputa absurda sobre propiedad, orgullo y la necesidad de ser siempre el primero en llegar.

Dédalo – Dir. Jerónimo Rocha – Portugal – 2013 – Ficción Foto: cortesía Bogoshorts24 / A.P.I.

El tono cambia radicalmente en Dédalo, del portugués Jerónimo Rocha. En un futuro en el que la humanidad explota los recursos de otros mundos, una gigantesca nave industrial queda infestada por criaturas que atacan a la tripulación. Siena intenta sobrevivir entre corredores metálicos, sistemas averiados y una amenaza que parece avanzar desde todos los frentes. Rocha aprovechó el proyecto para recuperar técnicas tradicionales de efectos especiales: el equipo construyó partes de la nave y una criatura física, y rodó en una antigua central eléctrica de Portugal. La nave, diseñada para facilitar la exploración, termina convertida en una trampa.

Mis-Drop – Dir. Ferand Peek – Nueva Zelanda – 2014 – Ficción Foto: cortesía Bogoshorts24 / A.P.I.

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Mis-Drop, del neozelandés Ferand Peek, se acerca a la dimensión militar de la película de Cameron. Trescientos años en el futuro, un investigador analiza el registro de una cápsula utilizada durante una invasión colonial. Las imágenes reconstruyen el primer descenso de un mercenario joven e inexperto, una operación que pronto se convierte en caos. Peek construyó el cortometraje como un plano casi continuo desde la cámara de la cápsula y recurrió al sonido y a los reflejos del casco para mostrar una guerra que permanece, en gran parte, fuera de campo. La respiración, los impactos y las órdenes transmiten el desconcierto de un soldado que descubre demasiado tarde que no está preparado para lo que le espera.

Los dos últimos cortometrajes trasladan el contacto extraterrestre a escenarios colombianos, donde la ciencia ficción encuentra otras formas de abordar la conquista, el territorio y el encuentro con lo desconocido.

HDLT – Hijo de la Tierra – Dir. Artefactum Suba – Colombia – 2026 – Ficción Foto: cortesía Bogoshorts24 / A.P.I.

En HDLT – Hijo de la Tierra, del colectivo bogotano Artefactum Suba, una criatura llega con una misión definitiva: destruir a la humanidad apropiándose de sus recuerdos más tristes y felices. Pero aterriza en Suba, donde una extraña adicción termina complicando sus planes. Realizado en 2025 por un colectivo de 15 integrantes, el cortometraje combina ciencia ficción, humor y falso documental, y juega con la incertidumbre sobre la veracidad de los hechos que narra. La invasión extraterrestre se encuentra así con un territorio mucho menos predecible de lo esperado.

Por su lado, Appol-o, de Juan José Calvo Lozano, fue desarrollado en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y combina animación 2D y 3D para recrear, con una estética pictórica, una versión alternativa de la llegada del ser humano a la Luna. Estados Unidos acaba de alcanzar el satélite cuando aparece una cápsula soviética. Convencido de que debe defender el territorio recién conquistado, un astronauta persigue al supuesto rival hacia el lado oscuro de la Luna. Allí descubre que la disputa entre las dos potencias quizá sea mucho más pequeña de lo que imaginaban. Con humor y elementos de thriller, el cortometraje convierte la carrera espacial en una historia sobre conquista, paranoia y la posibilidad de que haya alguien más observando mientras la humanidad discute quién llegó primero.

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Cuarenta años después, el contacto hostil sigue siendo una forma de explorar no solo lo desconocido, sino también los límites y las contradicciones de quienes buscan dominarlo.

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