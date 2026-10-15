Primeras opiniones sobre ‘Clayface’: la nueva película de DC Studios genera conversación por su terror corporal

El Universo DC continúa expandiendo sus propuestas cinematográficas con el próximo lanzamiento de Clayface, una producción centrada en uno de los villanos clásicos de las historietas de Batman.

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Tras la realización de proyecciones anticipadas y el levantamiento del embargo en redes sociales, diversos críticos de la industria del entretenimiento compartieron sus primeras impresiones sobre el largometraje, destacando de manera generalizada su enfoque en el terror corporal (body horror), la violencia explícita y la ambientación de la historia.

La película aborda la historia de Matt Hagen, una de las identidades más emblemáticas asociadas al personaje de Clayface en los cómics.

El personaje es reconocido por su capacidad para alterar la composición física de su cuerpo, permitiéndole modificar su rostro y estructura para imitar a otras personas o generar armas.

De acuerdo con lo mostrado en las proyecciones iniciales, la producción utiliza esta premisa para explorar una narrativa dominada por el horror físico y la transformación explícita del protagonista, marcando una distancia respecto a los esquemas habituales del cine de superhéroes convencional.

Entre las valoraciones publicadas en redes sociales, el crítico Chris Killian resaltó el tratamiento de las secuencias sangrientas y la presencia de elementos visuales vinculados al romance gótico.

Según el periodista, la cinta adapta la trágica historia de Hagen mediante una combinación de momentos de terror corporal perturbadores y referencias a clásicos del género cinematográfico.

Por su parte, el crítico Brandon Davis enfatizó la labor del director James Watkins en la construcción visual de la ciudad de Gotham, calificándola como una ambientación oscura. Davis también hizo mención específica al desempeño del actor Tom Rhys Harries en el papel principal.

La recepción inicial también incluye matices y comparaciones por parte de diversos sectores de la crítica.

Algunas opiniones señalan coincidencias con otras obras representativas del cine de horror corporal, como La mosca o La sustancia, generando debate sobre el grado de originalidad en la ejecución de la propuesta dentro del subgénero.

El desarrollo de Clayface inició antes de la reestructuración integral de la franquicia bajo la dirección ejecutiva de James Gunn y Peter Safran.

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Se contempló la posibilidad de vincular la historia con la línea narrativa desarrollada por el director Matt Reeves en The Batman (2022). Finalmente, la producción fue reubicada dentro del plan general de lanzamientos de DC Studios, que busca diversificar los géneros cinematográficos representados en su catálogo.

Con la dirección de James Watkins y el protagonismo de Tom Rhys Harries, Clayface representa uno de los movimientos de la compañía por explorar narrativas de tono oscuro e independiente. El estreno mundial de la película en salas de cine está programado para el mes de octubre de 2026.