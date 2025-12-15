La película de DC Studios más odiada de los últimos años sorprende por su ‘inusual’ triunfo en Netflix

En un giro inesperado del destino cinematográfico, Joker: Folie à Deux, la secuela que dividió a la crítica y al público en 2024, se ha convertido en un fenómeno tras su estreno en Netflix. Estrenada en cines el 4 de octubre de ese año, la película dirigida por Todd Phillips recaudó apenas 207,5 millones de dólares a nivel mundial frente a un presupuesto de 190 millones, lo que la posicionó como un fracaso taquillero rotundo.

A pesar del fracaso en cines ahora la película ahora lidera el ranking de la plataforma de Netflix, atrayendo a millones de espectadores que parecen redescubrir su controvertida propuesta musical.

La expectativa por la continuación de la aclamada primera parte, que superó los mil millones de dólares en taquilla y le valió un Óscar a Joaquin Phoenix, era altísima.

Phillips y el guionista Scott Silver apostaron por un thriller musical centrado en Arthur Fleck, ahora internado en Arkham y enfrentando un juicio por sus crímenes, donde conoce a Harleen Quinzel interpretada por Lady Gaga, quien se transforma en Harley Quinn.

El rodaje inició en diciembre de 2022 con un elenco de lujo que incluía a Brendan Gleeson y Catherine Keener, pero las primeras proyecciones en el Festival de Venecia desataron un aluvión de críticas negativas, con un 31% de aprobación en Rotten Tomatoes y comentarios que la tildaban de ‘opresiva’.

‘Joker: Folie à Deux’, la película de DC Studios más odiada sorprende con su 'inusual' triunfo en Netflix | Foto: YouTube Warner Bros

El crítico de películas Peter Bradshaw de The Guardian alabó la ‘chispa’ inicial entre Phoenix y Gaga, pero lamentó que la historia se estancara en un drama judicial musical sin avanzar en la narrativa.

Por otro lado, Deadline Hollywood atribuyó el pobre debut en taquilla de apenas 37,7 millones en EE.UU. a la desconexión de la audiencia masculina principal con esta “inmersión más profunda en la enfermedad mental”.​

‘Joker: Folie à Deux’, la película de DC Studios más odiada sorprende con su 'inusual' triunfo en Netflix | Foto: YouTube Warner Bros

La película acumuló siete nominaciones a los Premios Golden Raspberry, ganando como peor remake secuela y peor pareja pantalla para Phoenix y Gaga, lo que selló su reputación como la producción más criticada de DC Studios en años recientes.

En foros como Reddit, debates giraron en torno a si alguien pagaría por este “desastre”, comparándola con tropiezos previos del universo DC bajo Warner Bros.. Su calificación promedio de 5.2 sobre 10 reflejaba un consenso: energía impredecible de Gaga, pero historia estática.​

‘Joker: Folie à Deux’, la película de DC Studios más odiada sorprende con su 'inusual' triunfo en Netflix | Foto: YouTube Warner Bros

A pesar del pobre debut en cines ahora Joker, Folie à Deux ha irrumpido en el top 10 de Netflix global, reportado como una de las más vistas en diciembre de 2025, superando expectativas en regiones como Latinoamérica.

Durante las primera semanas de diciembre estas son las películas que lideran el ranking global: