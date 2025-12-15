Netflix ha desatado una gran expectativa con el estreno del tráiler oficial de Berlín y la dama del armiño, la segunda temporada del spin-off protagonizado por el inolvidable ladrón carismático, que promete más giros, venganzas y adrenalina en las calles de Sevilla.​

Del universo de La Casa de Papel: esto revela el tráiler oficial de Berlín y la dama del armiño que pronto llegará a Netflix | Foto: Netflix

La plataforma de streaming ha confirmado que los ocho episodios llegarán el 15 de mayo de 2026, expandiendo el legado de la serie original creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, responsables también de éxitos como Sky Rojo.

Este anuncio, acompañado de un adelanto de un minuto cargado de flamenco y tensión, marca el regreso tras el éxito de la primera temporada de Berlín en 2023, que ya había conquistado a millones con su mezcla de robos imposibles y dramas personales. La producción, filmada en locaciones como Sevilla, Madrid y Peñíscola, mantiene el sello español que catapultó a La Casa de Papel como fenómeno global.​

Berlín, el astuto líder interpretado por Pedro Alonso, reúne a su banda para un plan maestro que finge apuntar a “La dama del armiño”, la icónica pintura renacentista, pero cuyo verdadero blanco es un poderoso matrimonio aristocrático: el Duque y la Duquesa de Málaga. Este dúo cree poder chantajear al protagonista, desatando su lado más oscuro y sediento de venganza, en una trama que transforma un engaño en un enfrentamiento brutal.

El tráiler revela escenas de alta tensión en Sevilla, con bailes flamencos como telón de fondo que simbolizan la pasión andaluza, prometiendo traiciones, romances inesperados y la clásica estrategia de “la resistencia” del universo Pina.​

Pedro Alonso regresa como el carismático Berlín, ese aristócrata ladrón con un pasado trágico que roba corazones y fortunas por igual. El equipo incluye a Michelle Jenner como Keila, la genio de la electrónica; Tristán Ulloa, en el rol de Damián, el catedrático, filántropo y confidente; Begoña Vargas como Cameron, la temeraria kamikaze; Julio Peña Fernández como Roi, el leal escudero; y Joel Sánchez como Bruce, el muscle implacable.

Destacan las incorporaciones: Inma Cuesta como Candela, la mujer que conquista a Berlín más allá de un robo; José Luis García-Pérez y Marta Nieto como el Duque y la Duquesa, los villanos que subestiman al maestro del crimen. Además, Álvaro Morte hace una aparición especial como El Profesor, conectando directamente con la saga original y elevando las expectativas.​

Esta segunda entrega no solo expande el universo de La Casa de Papel, sino que profundiza en el origen de Berlín, mostrando su evolución de dandi elegante a vengador implacable.​

El tráiler, con su ritmo trepidante y guiños al flamenco, ha generado revuelo en redes, recordando por qué “La Casa de Papel” revolucionó el género de atracos con su banda sonora icónica y máscaras de Dalí. Para los fans latinoamericanos, esta entrega evoca la pasión compartida por historias de antihéroes que desafían al sistema, con Sevilla como nuevo epicentro de caos controlado.