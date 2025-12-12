‘Los abandonados’ de Netflix: este es el reparto, final explicado y los lugares donde fue grabada

La plataforma de streaming más grande del mundo no deja de sorprender, luego de la guerra comercial por la compra de ‘Warnes Bros’, Netflix saca un valioso as bajo la manga.

El 4 de diciembre se estrenó ‘Los abandonados’ una miniserie de 7 episodios, inspirada en el inconfundible estilo wéstern, creada por Kurt Sutter y protagonizada por Lena Headey conocida por su papel ‘Cersei Lannister’, la ambiciosa y manipuladora reina de los Siete Reinos de la famosa serie ‘Game of thrones’ y Gillian Anderson, famosa por su interpretación de la ‘Agente Dana Scully’ en ‘The X-Files’, y también por su papel en ‘Sex Education’ como la icónica terapeuta ‘Jean Milburn’, Estas dos imponentes actrices han logrado un hito sin precedentes, demostrando que el género wéstern está más vivo que nunca y con una fuerte perspectiva femenina.

La historia se sitúa en la década de 1854, en un territorio fronterizo lleno de desafíos, y narra el conflicto entre dos familias lideradas por dos mujeres fuertes y empoderadas que luchan por la tierra, el poder y la supervivencia.

Por un lado, está un grupo de huérfanos y marginados, liderados por Fiona Nolan (Lena Headey), quienes han creado una familia unida para enfrentar las dificultades. Por el otro lado, está la familia Van Ness, rica y ambiciosa, encabezada por la terrateniente Constance Van Ness (Gillian Anderson), que está dispuesta a hacer lo que sea necesario y pasar por encima de quien sea para expandir su imperio minero.

Los abandonados | Foto: Netflix

La trama se desarrolla en un territorio fronterizo del viejo Oeste norteamericano, sin embargo, el rodaje se hizo en Canadá. Muchas de las escenas se filmaron en la provincia de Alberta, otras locaciones fueron los municipios de Crossfield y Cochrane, y algunas escenas secundarias se grabaron en Oregón, Estados Unidos.

La trama tiene una mezcla perfecta entre venganza, ambición, conflictos de clase, luchas por la tierra, violencia, crímenes y un secreto terrible que une el destino de los clanes, redefiniendo la clásica batalla del wéstern entre “buenos” y “malos”.

El final deja más preguntas que respuestas, con un desenlace abierto. En el episodio final, “los abandonados” forman una alianza con otras familias para hacer frente a los Van Ness. Todo esto finaliza en un intenso enfrentamiento cuerpo a cuerpo entre Fiona Nolan y Constance Van Ness en una habitación llena de humo y destrucción.

La serie termina justo en el momento en que se ve una figura salir con vida del enfrentamiento, generando gran expectativa y una que otra teoría entre los usuarios, dejando abierta la posibilidad de una segunda temporada.