La serie de Netflix que es número 1 en 37 países y destrona a Stranger Things

Hay una nueva serie de la plataforma de streaming que se está llevando todos los éxitos.

10 de diciembre de 2025, 12:24 a. m.
Netflix es una plataforma de streaming con un amplio catálogo de contenidos. | Foto: Getty Images

El fenómeno mundial de la serie de Stranger Things, y su quinta y última temporada, que se estrenó el pasado 26 de noviembre, sigue siendo una de las series más vistas de Netflix en las últimas semanas.

Sin embargo, hay una nueva serie de la plataforma de streaming que se está llevando todos los éxitos y arrasando en varios países tras su estreno el 2 de diciembre.

Contexto: Remezón en el mundo del streaming, Netflix compra Warner Bros, dueña de HBO, por 83.000 millones de dólares

Se trata de Sean Combs: Ajuste de cuentas un explosivo documental sobre Sean ‘Diddy’ Combs, personaje inescrupuloso que se llevó a lo más alto de la industria musical solo para caer a lo más bajo.

La miniserie de cuatro capítulos narra la carrera y dramática caída del rapero y productor musical de 56 años. Este documental salió al aire a pesar de los intentos del desacreditado magnate musical por impedir su emisión.

La docuserie presenta entrevistas con otras personas que detallan su supuesto comportamiento depredador, así como testimonios de dos personas que alegan que la estrella el hip hop las agredió sexualmente.

'Sean Combs: Ajuste de cuentas'
The Notorious B.I.G. y Sean Combs. | Foto: Cortesía de Netflix

Los abogados de Combs intentaron detener el lanzamiento del documental el día del lanzamiento a través de una carta de cese y desistimiento a Netflix un día antes, alegando una aparente violación a los derechos de autor.

En un comunicado de Netflix citado por The Washington Post, la compañía dice que obtuvo legalmente las imágenes de Combs. Pero lo cierto es que el documental ya está al aire y se consolida en el top 1 en por lo menos 37 países.

Combs fue condenado en octubre a cuatro años y dos meses de prisión por cargos de trata de personas con fines de prostitución, pero un jurado desestimó los cargos más graves de tráfico sexual y conspiración, evitándole la cadena perpetua.

Actualmente, el rapero está pagando su pena en una prisión federal de baja seguridad a unos 130 kilómetros al sur de Nueva York hasta mayo de 2028.

*Con información de AFP

