El estreno de la última temporada de Stranger Things en el catálogo de Netflix desató una enorme expectativa entre los seguidores de la serie, tanto así que la plataforma de streaming colapsó en la noche del miércoles, 26 de noviembre, justo después del lanzamiento de los primeros episodios de la quinta temporada.

La falla se presentó de manera inesperada y generó una ola inmediata de reacciones en redes sociales, donde numerosos espectadores expresaron su frustración y ansiedad por continuar la historia que combina ciencia ficción, terror, misterio, drama y fantasía.

No obstante, una vez se solucionó el problema, ahora lo que inquieta a los usuarios es la fecha de estreno de la segunda parte de los capítulos de la última temporada de la serie, que según Netflix, quedó programada para el 25 de diciembre de 2025.

Este segundo bloque incluirá los episodios 5, 6 y 7, marcando la penúltima etapa de la narrativa antes del episodio final, que se lanzará unos días después, el 31 de diciembre de 2025, divididos de la siguiente manera:

Volumen 2 — 25 de diciembre de 2025

Episodio 5: Electrochoque

Episodio 6: La huida de Camazotz

Episodio 7: El puente

Volumen 3 — 31 de diciembre de 2025

Episodio 8 (Final): The Rightside Up (Este lado)

Como ocurre con los estrenos globales de Netflix, los capítulos se liberarán de manera simultánea, por lo que en Colombia se espera que llegue nuevamente alrededor de las 8:00 p.m.

Lo que se espera de los nuevos episodios

Con los nuevos capítulos del Volumen 2 de Stranger Things 5, se espera que además de adentrarse en el origen del mal que acecha a Hawkins, también se revelen detalles cruciales sobre el destino de varios personajes que quedaron en el aire al final de la primera parte.

De esta manera, los siguientes tres episodios empujarían la historia hacia su tramo más intenso, que servirá como un puente hacia el episodio final, un capítulo que busca resolver esas dudas que se han acumulado durante años.

Según reveló Jamie Campbell Bower, Max será “un catalizador” de un evento decisivo en el Volumen 2, posiblemente en el episodio 6, Escape de Camazotz, dirigido por Shawn Levy.