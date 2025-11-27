‘Stranger Things 5′: las redes reaccionan tras estreno de los primeros episodios de la temporada final

A las 8:00 p. m. de este 26 de noviembre de 2025 se estrenaron los primeros capítulos de la quinta y última temporada de Stranger Things. En Colombia y Latinoamérica, donde la serie ha cultivado una legión de fanáticos apasionados que crecieron con Eleven y el grupo de Hawkins, plataformas como X, Instagram y TikTok se llenaron de memes, teorías y reacciones.

El estreno en tres volúmenes genera una ola en redes sociales comparable al de finales de otras series como Breaking Bad o Game of Thrones, con hashtags como #StrangerThings5 y #VecnaVuelve.

Hermanos Duffer, creadores de Stranger Things, hablaron con SEMANA sobre la última temporada de la serie, “esperamos que la gente se sorprenda” | Foto: Courtesy of Netflix © 2025

La quinta y última temporada consta de ocho capítulos, diseñados como ‘minipelículas’ por los creadores, con duraciones que superan ampliamente el promedio televisivo y suman casi 18 horas de contenido en total.

Los títulos revelados incluyen The Crawl, The Vanishing of Kolly Wheeler, The Turnbow Trap, Sorcerer, Shock Jock, Escape From Camazotz, The Bridge y The Rightside Up, evocando misterio y acción en el otoño de 1987.

Reacciones en redes

Algunos de los seguidores de la serie han reaccionado con humor a los primeros episodios y celebrando que, después de una larga espera, por fin se pueda conocer el desenlace de la historia.

Yo después de aventarme los cuatro episodios de Stranger Things de una sola sentada tras una corta espera de tres años: pic.twitter.com/jwzuSD330h — Lonely🥀 (@angelo_uf) November 27, 2025

almost forgot that this is the best show in the world. #StrangerThings5 pic.twitter.com/FeKpvty7mw — kimberly. (@problemsthots) November 27, 2025

cada minuto que veo Stranger Things, cambio de opinión. Once es la clave. Will es la clave. Holly es la clave. Quizás yo sea la clave #StrangerThings5

pic.twitter.com/QvtBdtNl1j — alejo (@alejandropgrc) November 27, 2025

i think this is objectively one of the most badass motherfucking scenes in the history of stranger things. this is MONUMENTAL. #StrangerThings5 pic.twitter.com/OS6fEnwymW — ǝǝʌ ♡ st5 spoilers! (@jegulusmoony) November 27, 2025

Otros seguidores, mientras tanto, se han encargado de teorizar sobre el gran final de serie. ¡Alerta spoiler!

Otra teoría Vecna dijo fue el primero.



Creo que es lo que quiere hacer con otros niños. Osea quiere hacer exactamente lo mismo que Brenner intento con los experimento pero en este caso el los quiere controlar. Como no pudo con Eleven y Kali lo hará con Will.#StrangerThings5 pic.twitter.com/Wqx78diVzF — 🇲🇽 Monica | 🌟 (@Monica123Rov) November 27, 2025

Will descubriendo que tiene poderes después de algunos flashbacks de su niñez. Holly y Max atrapadas en los recuerdos de Vecna planeando un ataque. Hopper e Eleven viendo que Kali sigue viva y que podrían tener otra posible ayuda.

No podré soportar este mes.

#StrangerThings5 pic.twitter.com/TBkElmqsN6 — may. (@shystical) November 27, 2025

Porque nadie está hablando de que el recuerdo de max, salió Joyce promocionando la obra en la actuaba junto con Henry. OSEA QUE YA SE CONOCIAN.



por ende hay alguna posibilidad de que Will tenga poderes porque Henry es su papá? (Teoría loca) #StrangerThings5 pic.twitter.com/H3h4miEb1V — anthito 🔆 ST SPOILERS! 💥 (@ruggeismyking) November 27, 2025

Tras el estreno de los primeros capítulos, el volumen 2, que incluye tres capítulos, llegará el 25 de diciembre a la misma hora y el volumen 3 con el episodio final se estrena el 31 de diciembre, coincidiendo con las celebraciones de Año Nuevo. Esta estrategia, inédita de la franquicia, incluye un estreno cinematográfico del final en cines selectos de Estados Unidos, lo que ha avivado debates en foros latinos sobre si vale la pena la espera.​

Cifras récord

Desde su estreno en 2016, Stranger Things ha sido un fenómeno cultural en Latinoamérica. La serie se convirtió en la primera en la historia de la plataforma en colocar, simultáneamente, sus cuatro primeras temporadas en el Top 10 global de series en inglés.