Cultura

‘Stranger Things 5′: las redes reaccionan tras estreno de los primeros episodios de la temporada final

A pocas horas de su estreno mundial, las redes sociales están invadidas con reacciones sobre los primeros capítulos del final de la serie de ciencia ficción.

Redacción Cultura
27 de noviembre de 2025, 4:52 p. m.
Hermanos Duffer, creadores de Stranger Things, hablaron con SEMANA sobre la última temporada de la serie, "esperamos que la gente se sorprenda"
A las 8:00 p. m. de este 26 de noviembre de 2025 se estrenaron los primeros capítulos de la quinta y última temporada de Stranger Things. En Colombia y Latinoamérica, donde la serie ha cultivado una legión de fanáticos apasionados que crecieron con Eleven y el grupo de Hawkins, plataformas como X, Instagram y TikTok se llenaron de memes, teorías y reacciones.

El estreno en tres volúmenes genera una ola en redes sociales comparable al de finales de otras series como Breaking Bad o Game of Thrones, con hashtags como #StrangerThings5 y #VecnaVuelve.

Contexto: Hermanos Duffer, creadores de ‘Stranger Things’, hablaron con SEMANA sobre la última temporada de la serie: “Esperamos que la gente se sorprenda”
La quinta y última temporada consta de ocho capítulos, diseñados como ‘minipelículas’ por los creadores, con duraciones que superan ampliamente el promedio televisivo y suman casi 18 horas de contenido en total.

Los títulos revelados incluyen The Crawl, The Vanishing of Kolly Wheeler, The Turnbow Trap, Sorcerer, Shock Jock, Escape From Camazotz, The Bridge y The Rightside Up, evocando misterio y acción en el otoño de 1987.

Reacciones en redes

Algunos de los seguidores de la serie han reaccionado con humor a los primeros episodios y celebrando que, después de una larga espera, por fin se pueda conocer el desenlace de la historia.

Contexto: Colapsó Netflix inesperadamente, se reporta falla de la aplicación: “Yo necesitando ver Stranger Things 5″

Otros seguidores, mientras tanto, se han encargado de teorizar sobre el gran final de serie. ¡Alerta spoiler!

Contexto: Stranger Things: estos son los cuatro capítulos que debería ver antes de iniciar la nueva temporada

Tras el estreno de los primeros capítulos, el volumen 2, que incluye tres capítulos, llegará el 25 de diciembre a la misma hora y el volumen 3 con el episodio final se estrena el 31 de diciembre, coincidiendo con las celebraciones de Año Nuevo. Esta estrategia, inédita de la franquicia, incluye un estreno cinematográfico del final en cines selectos de Estados Unidos, lo que ha avivado debates en foros latinos sobre si vale la pena la espera.​

Cifras récord

Desde su estreno en 2016, Stranger Things ha sido un fenómeno cultural en Latinoamérica. La serie se convirtió en la primera en la historia de la plataforma en colocar, simultáneamente, sus cuatro primeras temporadas en el Top 10 global de series en inglés.

Según cifras compartidas de Netflix, la cuarta temporada fue la tercera serie en inglés más vista en la semana previa al estreno, al cumular 1,838 millones de horas reproducidas y cerca de 140 millones de visualizaciones en total.

