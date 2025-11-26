Stranger Things: estos son los cuatro capítulos que debería ver antes de iniciar la nueva temporada

Con la llegada de la quinta y última temporada de Stranger Things, los directores Matt y Ross Duffer han compartido con su grupo de seguidores los capítulos que, según su punto de vista, tendrían que ser recordados antes de darle inicio a la última entrega de la aclamada producción de Netflix.

Aunque a lo largo de las cuatro temporadas que están disponibles en la plataforma de streaming, se han explorado diversas referencias, personajes y universos, los creadores hablaron de cuatro episodios que se consideran claves para poder entender el final y no dejar de lado ningún detalle importante con respecto a la línea temporal de la historia.

Stranger Things 5 temporada | Foto: Cortesía Netflix

En un primer lugar, Matt Duffer explicó que la segunda temporada fue el verdadero punto de partida para la construcción del mundo sobrenatural en el que viven los protagonistas.

“En la segunda temporada fue cuando realmente empezamos a desarrollar la mitología y a profundizar en todo, y en cómo esta iba a ser una serie continua. Ahí fue donde empezamos a sembrar las semillas de la mitología, y creo que probablemente por eso es tan relevante”, afirmó.

Por esta razón, recomendó revisar dos capítulos fundamentales de la segunda parte; el episodio 4 y el episodio 6, pues ambos forman parte de los momentos en los que el Mundo del Revés dio nuevas sorpresas a los espectadores.

Sin embargo, esta no es la única temporada que cuenta con escenas importantes y estratégicas para el desarrollo de los guiones, pues en la cuarta versión de la serie resalta la masacre del Laboratorio de Hawkins.

Stranger Things 5: última temporada | Foto: Instagram: @strangerthingstv

“Ahí se empieza a revelar parte de la mitología del Mundo del Revés y a dar algunas respuestas. Por supuesto, todo lo relacionado con Henry y Once sigue resonando a lo largo de la quinta temporada. Son buenas preguntas para revisitar“, dijo Ross Duffer.

El director explicó que los capítulo 7 y 9 comienzan a revelar aspectos clave del universo en el que habitan los personajes y ofrecen algunas de las respuestas a las preguntas del público.