‘Stranger Things: Relatos del 85’ vuelve con nueva temporada: detalles clave del spin-off animado de la icónica serie

Pocos días después del estreno de ‘Stranger Things: Relatos del 85’, la adaptación animada de la popular serie protagonizada por Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp y Sadie Sink, que llegó al catálogo de Netflix el pasado 23 de abril de 2026, la plataforma confirmó oficialmente una segunda temporada.

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Aunque el proyecto ha generado opiniones divididas y no alcanza el impacto de la producción original, su recepción hasta ahora ha sido suficiente para impulsar una nueva entrega que busca consolidar su lugar entre los seguidores de la franquicia.

A diferencia de la versión live-action, esta producción animada incorpora un elenco de voces distinto, lo que le otorga una identidad propia dentro del universo narrativo. Además, tampoco cuenta con el trabajo de sus creadores: Matt y Ross Duffer.

El primer spin-off oficial de Stranger Things se desarrolla cronológicamente entre la segunda y la tercera temporada de la serie original. Esta entrega amplía el universo narrativo al centrarse en eventos paralelos que ocurren en Hawkins, mientras los protagonistas principales intentan retomar la normalidad tras las experiencias sobrenaturales que han marcado sus vidas.

De esta manera, la historia profundiza en sucesos secundarios que enriquecen la trama central y aportan nuevos matices al desarrollo del universo de la franquicia.

La historia empieza en medio de su vida cotidiana marcada por el colegio, los juegos y el invierno de 1985, cuando surge un misterio que obliga nuevamente al grupo a unirse.

El proyecto fue desarrollado por Eric Robles, reconocido en la industria de la animación por trabajos como Glitch Techs (2020) y Fanboy & Chum Chum (2009). A su lado participa Jennifer Muro, guionista con experiencia en producciones como Star Wars Forces of Destiny, Justice League Action y Legend of Critical Role, aportando su trayectoria al equipo creativo de la serie.

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En su semana de estreno, la primera temporada de Stranger Things: Relatos del 85 consiguió posicionarse en el top 7 global, registrando cerca de 2,8 millones de visualizaciones, de acuerdo con el sitio especializado Espinof. Este desempeño inicial, aunque moderado en comparación con otras producciones de la franquicia, logró mantener la atención de la audiencia internacional.

A partir de estos resultados, sus creadores habrían decidido no bajar la guardia y apostar por una continuidad del proyecto, con el objetivo de seguir sorprendiendo a los espectadores y fortalecer la presencia de esta versión animada dentro del universo de la serie con un propósito claro: que todos sigan hablando de Hawkins.