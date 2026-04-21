Maratón en Netflix: Los 16 estrenos de la semana liderados por ‘Stranger Things’ y Charlize Theron

Netflix aprovecha la segunda mitad de abril de 2026 para regalarles a sus suscriptores un gran lote de producciones entre series, películas y contenidos reales, convirtiendo la semana del 20 al 26 en una de las más completas del mes en la plataforma. Entre los títulos más destacados resaltan el spin‑off animado de Stranger Things y un thriller de acción protagonizado por Charlize Theron, que se convierten en los grandes imanes de espectadores de todo el mundo.

Sentimientos encontrados con la segunda temporada de ‘The Pitt’: la mejor serie de HBO Max de los últimos años

Stranger Things: Relatos del 85, 23 de abril

Esta serie animada se presenta como el primer spin-off oficial de Stranger Things, situada cronológicamente entre las temporadas 2 y 3 de la franquicia original. La trama explora eventos secundarios ocurridos en Hawkins y otros lugares, contando historias que antes solo se insinuaban en la serie live action, con nuevos personajes y ángulos sobre el mundo de experimentos gubernamentales y el Upside Down.

Entre los rostros conocidos se mantienen voces vinculadas al universo de la saga, pero el elenco se amplía con talento de animación y doblaje internacional para dar vida a estas nuevas aventuras pulp que mezclan terror, misterio y nostalgia ochentera.

De los creadores de ‘Stranger Things’: esta es la nueva serie de ciencia ficción que promete ser ‘una joya’ en Netflix

Depredador dominante, 24 de abril

Dirigida por Baltasar Kormákur, Depredador dominante es un thriller de acción y supervivencia en el que Charlize Theron encarna a Sasha, una mujer que busca superar un profundo duelo adentrándose en la naturaleza salvaje de Australia. Lo que debería ser un viaje de introspección se convierte en una lucha por la vida cuando un despiadado asesino la elige como presa, forzándola a enfrentar sus propios límites físicos y emocionales.

El reparto protagonista lo completan Taron Egerton y Eric Bana, cuyos personajes se entrelazan con la cacería de Sasha, entre tácticas de supervivencia, paisajes hostiles y un clima de tensión psicológica que recuerda a thrillers de persecución clásicos de la plataforma.

Santita, 22 abril

Santita es una serie mexicana que presenta a María José, conocida como Santita, una mujer que quedó postrada en una silla de ruedas tras un accidente de juventud y que, 20 años después, decide regresar al lugar de su pasado. Su vuelta enciende viejos conflictos familiares y románticos, llevándola a confrontar las decisiones que tomó en su momento y a medir hasta dónde está dispuesta a ir por el amor y la reconciliación. El elenco principal incluye a Paulina Dávila como María José, acompañada por Gael García Bernal, Ilse Salas y Erik Hayser, quienes dan cuerpo a una trama que mezcla drama intimista, melodrama doméstico y reflexiones sobre el paso del tiempo.

Todos los lados de la cama, 24 de abril

Secuela de la comedia musical española Los dos lados de la cama, el nuevo capítulo mantiene el tono desenfadado y romántico de sus predecesoras, aunque crítica y audiencia coinciden en que no llega al mismo nivel de frescura. La historia vuelve a centrarse en la complejidad de las relaciones de pareja, con nuevos triángulos y conflictos que se resuelven con humor, canciones y algún que otro guiño generacional.

La cinta conserva el espíritu que conquistó a su público original, apoyándose en un elenco que combina actores de las anteriores entregas con nuevos rostros, en un formato que mezcla comedia romántica y comedia musical.

Funny AF with Kevin Hart, 20 de abril

Este stand-up especial se enmarca como uno de los estrenos más cercanos al género de comedia en directo, con Kevin Hart ejerciendo de centro de atracción con su humor ácido y anécdotas personales.

El show se filma en formato especial para streaming, con un diseño de escena que busca conectar de forma íntima con el público latinoamericano y global. El especial se presenta como una oportunidad para reírse de las neurosis cotidianas, las relaciones familiares y las paradojas del éxito, todo con el tono hiperactivo y sincero que caracteriza siempre al comediante estadounidense.

Cinco “joyas” ocultas en Netflix de ciencia ficción, perfectas para ver durante este tercer fin de semana de abril

Secretos del deporte: El tiroteo en Hawthorne Hill, 21 de abril

Documental de la serie Secretos del deporte; este episodio explora un tiroteo ocurrido en el campus de Hawthorne Hill, vinculado a un equipo deportivo o a un evento deportivo de alto impacto. La narración combina testimonios, imágenes de archivo y reconstrucciones para analizar tanto las causas del ataque como sus consecuencias en la comunidad y la institución.

El formato se mantiene fiel al estilo de investigaciones deportivas de Netflix, mezclando periodismo, dramatización y entrevistas en profundidad para reflexionar sobre seguridad, cultura institucional y el peso mediático de los incidentes violentos en el mundo del deporte.

Lainey Wilson: El country sigue sonando, 22 de abril

Este documental musical acompaña a la cantante y compositora estadounidense Lainey Wilson en un tramo de su carrera, mostrando su proceso creativo, giras en vivo y conversaciones íntimas sobre su relación con la música y con el público. El título promete un retrato cercano de una de las voces más frescas del country contemporáneo. A través de entrevistas, ensayos y conciertos, la cinta explora cómo Wilson ha ido forjando su identidad artística, qué significan las raíces rurales para su estilo y cómo se ha abierto camino en una industria dominada por grandes nombres consolidados.

Lo nuevo en Netflix: una de las series más provocativas que estrena su tercera temporada

Aquí hablamos de huertos, 22 de abril

Este documental se centra en iniciativas comunitarias de huertos urbanos y rurales, mostrando cómo familias y grupos vecinales transforman espacios olvidados en pequeñas granjas. La trama sigue el día a día de varios proyectos, desde la siembra hasta la cosecha, con un enfoque pedagógico y social. El contenido busca inspirar a espectadores a adoptar hábitos más sostenibles, al tiempo que reflexiona sobre la importancia de la alimentación local, la soberanía alimentaria y el vínculo entre cultura, tierra y comunidad. No cuenta con un elenco tradicional, ya que se basa en personas reales del mundo de la agricultura social.

Otros estrenos destacados de la semana

Netflix completa la semana con el estreno de títulos de nicho como la segunda temporada de Una nueva jugada el 23 de abril, una serie deportiva centrada en el fútbol que retoma la historia de sus protagonistas en un nuevo desafío competitivo; Los no elegidos, un thriller psicológico británico que sigue a una joven madre que vive junto a su marido y su hija en el seno de una hermética comunidad cristiana que se estrenará el 21 de abril.