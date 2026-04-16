Stranger Things se despidió de su exitosa trayectoria como una de las series más vistas de la historia de Netflix, dejando un legado imborrable en la cultura pop. Lanzada en 2016, la producción de los hermanos Matt y Ross Duffer acumuló cifras astronómicas: según datos oficiales de Netflix, superó los 2.000 millones de horas vistas globalmente hasta el cierre de su quinta y última temporada, estrenada a finales de 2025 posicionándose como el drama de ciencia ficción más exitoso de la plataforma.

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Winona Ryder, y todo el cast de 'Stranger Things 5'. Foto: Getty Images for Netflix

El final de la temporada cinco, que resolvió arcos pendientes como la batalla definitiva contra Vecna en el Upside Down, generó un furor mundial, trending en redes sociales por semanas y catapultando mercancía oficial a ventas récord. Ahora, con el telón caído sobre Eleven, Mike y el grupo de Hawkins, los fans no tienen tiempo para lágrimas: a solo ocho días del estreno de su primer spin-off, Stranger Things: Relatos del 85, la aventura continúa en formato animado.

Vuelve Hawkins: Stranger Things confirma nueva serie para abril: de esto trata ‘Relatos del 85’

Ambientado en el gélido invierno de 1985 en Hawkins, Relatos del 85 sigue a los personajes originales en una “épica jornada” contra nuevos monstruos y un misterio paranormal que aterroriza la ciudad. Foto: Netflix

El spin-off fue producido por Eric Robles, junto a los Duffer y Hilary Leavitt vía Upside Down Pictures, este proyecto marca el debut animado oficial del universo Stranger Things.

Ambientado en el gélido invierno de 1985 en Hawkins, Relatos del 85 sigue a los personajes originales, Eleven, Mike, Dustin, Lucas, Will, Max, Hopper y Steve, en una “épica jornada” contra nuevos monstruos y un misterio paranormal que aterroriza la ciudad. Su fecha de estreno está programado para el jueves 23 de abril de 2026.

Los creadores de Stranger Things ya tienen de nuevo el nº1 en Netflix; una ‘joya máxima’ en horror psicológico

Ambientado en el gélido invierno de 1985 en Hawkins, Relatos del 85 sigue a los personajes originales en una “épica jornada” contra nuevos monstruos y un misterio paranormal que aterroriza la ciudad. Foto: Netflix

“No todo es como creían”, adelantó Robles en exclusiva para Tudum, el sitio oficial de Netflix. La premisa promete la emoción de ser niño en aventuras al límite, con “peligro real y apuestas altas”.

El spin-off incluye a Nikki Baxter, una nueva chica valiente voiced por Odessa A’zion, quien se une al grupo. El tráiler, ya disponible, muestra criaturas aterradoras y un tono que mezcla nostalgia ochentera con horror fresco. Los Duffer lo idearon como una forma de “regresar en el tiempo y pasar más rato con estos niños”, una oportunidad única post-final de la serie live action.

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Ambientado en el gélido invierno de 1985 en Hawkins, Relatos del 85 sigue a los personajes originales en una “épica jornada” contra nuevos monstruos y un misterio paranormal que aterroriza la ciudad. Foto: Netflix

El casting de voces es un sueño para fans: Brooklyn Davey Norstedt da vida a Eleven, Jolie Hoang-Rappaport a Max, Luca Diaz a Mike, Elisha EJ Williams a Lucas, Braxton Quinney a Dustin, Benjamin Plessala a Will, Brett Gipson a Hopper, Jeremy Jordan a Steve. Se suman Odessa A’zion como Nikki, Janeane Garofalo como Anna Baxter, Lou Diamond Phillips como Daniel Fischer, el icónico Robert Englund como Cosmo, Alysia Reiner como Karen Wheeler, Alessandra Antonelli como Nancy, Valeria Rodriguez como Rosario y Jack Griffo como Jeff.

Robles y su equipo en Flying Bark Productions, junto a productores como Shawn Levy y Dan Cohen, han elogiado los guiones y arte como “increíbles”. “No podríamos estar más impresionados”, tuitearon los Duffer. Esta serie no solo expande el universo revelando secretos del Upside Down sino que captura la esencia juvenil y terrorífica que definió Stranger Things.