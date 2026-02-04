Vuelve Hawkins: Stranger Things confirma nueva serie para abril: de esto trata ‘Relatos del 85’

El universo de Hawkins se resiste a desaparecer y Netflix acaba de soltar la bomba que los fanáticos esperaban. Los hermanos Duffer expanden su mitología con “Stranger Things: Tales From ’85” Relatos del 85, una nueva serie animada que nos transportará de regreso al corazón de la nostalgia ochentera para revelar eventos que nunca vimos en la saga principal.

Un regreso estratégico al invierno de 1985

Tras el cierre del portal en el laboratorio de Hawkins por parte de Eleven, el pueblo parecía haber recuperado la calma. Sin embargo, esta nueva entrega, liderada por el showrunner Eric Robles, se ubica en un punto crítico de la cronología oficial: el invierno de 1985. La historia funcionará como un puente narrativo, revelando los eventos inéditos que ocurrieron entre la segunda y la tercera temporada.

A diferencia de las amenazas apocalípticas que pusieron al mundo en jaque en la serie original, Robles destaca que en esta ocasión los riesgos son más íntimos y locales. “Estos niños no están salvando al mundo, están salvando al pueblo”, enfatizando que la serie recuperará la atmósfera de misterio y el suspenso paranormal que enamoró a la audiencia en la primera temporada de 2016.

El “Hawkins Investigators Club”: Nuevos monstruos y más Eleven

La trama principal girará en torno al Hawkins Investigators Club, una iniciativa liderada por Dustin para proteger su hogar. Bajo la nieve de Indiana, algo aterrador ha despertado. La serie introducirá criaturas inéditas que, mezclan los experimentos del Laboratorio de Hawkins con materia residual del Upside Down.

Uno de los mayores ganchos para la audiencia de Netflix será la posibilidad de profundizar en las relaciones de los protagonistas. Veremos las etapas tempranas del romance entre Mike y Eleven, además de explorar a fondo la dinámica entre Max y Lucas. Ante la ausencia de adultos en la primera línea de defensa, la responsabilidad recae totalmente en los niños, quienes deberán proteger a Eleven para evitar que el gobierno intervenga de nuevo.

Libertad creativa y fecha de estreno

El formato animado no es una coincidencia. Los hermanos Duffer han manifestado que esta técnica les otorga una “libertad total” para explorar Hawkins desde perspectivas visuales imposibles en el live-action. Por su parte, alguns medios han confirmado que la fecha marcada en el calendario para este estreno global es el 23 de abril.

Con el sello de calidad de los creadores originales y la promesa de una aventura intensa, “Stranger Things: Relatos del 85” se perfila como el evento televisivo del primer semestre de 2026, manteniendo viva la llama de una franquicia que ha definido la cultura pop de la última década.