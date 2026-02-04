Cultura

Vuelve Hawkins: Stranger Things confirma nueva serie para abril: de esto trata ‘Relatos del 85’

Netflix anuncia “Stranger Things: Relatos del 85”, la serie animada que expande el misterio de Hawkins.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

4 de febrero de 2026, 7:26 p. m.
La serie animada que revelará secretos inéditos de Eleven y Mike
La serie animada que revelará secretos inéditos de Eleven y Mike Foto: COURTESY OF NETFLIX © 2025

El universo de Hawkins se resiste a desaparecer y Netflix acaba de soltar la bomba que los fanáticos esperaban. Los hermanos Duffer expanden su mitología con “Stranger Things: Tales From ’85” Relatos del 85, una nueva serie animada que nos transportará de regreso al corazón de la nostalgia ochentera para revelar eventos que nunca vimos en la saga principal.

Snoop Dogg está de luto por tragedia familiar; falleció su nieta tras una dura batalla por su vida: “Perdí al amor de mi vida”

Un regreso estratégico al invierno de 1985

Tras el cierre del portal en el laboratorio de Hawkins por parte de Eleven, el pueblo parecía haber recuperado la calma. Sin embargo, esta nueva entrega, liderada por el showrunner Eric Robles, se ubica en un punto crítico de la cronología oficial: el invierno de 1985. La historia funcionará como un puente narrativo, revelando los eventos inéditos que ocurrieron entre la segunda y la tercera temporada.

YouTube video w2_wEDJTCkw thumbnail

A diferencia de las amenazas apocalípticas que pusieron al mundo en jaque en la serie original, Robles destaca que en esta ocasión los riesgos son más íntimos y locales. “Estos niños no están salvando al mundo, están salvando al pueblo”, enfatizando que la serie recuperará la atmósfera de misterio y el suspenso paranormal que enamoró a la audiencia en la primera temporada de 2016.

El “Hawkins Investigators Club”: Nuevos monstruos y más Eleven

La trama principal girará en torno al Hawkins Investigators Club, una iniciativa liderada por Dustin para proteger su hogar. Bajo la nieve de Indiana, algo aterrador ha despertado. La serie introducirá criaturas inéditas que, mezclan los experimentos del Laboratorio de Hawkins con materia residual del Upside Down.

Televisión

HBO revela el catálogo de estrenos para todo febrero de 2026: estas son las series y películas más destacadas

Televisión

Anya Taylor-Joy regresa a la televisión y sorprende con su papel en la inesperada ‘Lucky’, de Apple TV

Televisión

Estrenos de la semana: todo lo nuevo en Netflix, Disney+, Prime Video y HBO Max

Televisión

Bridgerton Temporada 4: se revela tráiler oficial y fecha de estreno

Televisión

Netflix sorprende con decisión y anuncia que transmitirá en vivo concierto de retorno de la banda BTS

Arcadia

‘La empleada’: ¿en qué plataforma de streaming se podrá ver el nuevo thriller psicológico de Sydney Sweeney?

Televisión

Estrenos que llegarán a Netflix la primera semana de febrero de 2026

Televisión

El final de ‘Stranger Things’ no es suficiente y Winona Ryder arrasa en Netflix con esta película que promete ser un éxito

Televisión

¿Cuándo y a qué hora se estrena el documental especial de ‘Stranger Things’ en Colombia?

Vehículos

Cuál es es el BMW que sale en ‘Stranger Things’ y por qué es considerado como un icono en el mundo automovilístico

Uno de los mayores ganchos para la audiencia de Netflix será la posibilidad de profundizar en las relaciones de los protagonistas. Veremos las etapas tempranas del romance entre Mike y Eleven, además de explorar a fondo la dinámica entre Max y Lucas. Ante la ausencia de adultos en la primera línea de defensa, la responsabilidad recae totalmente en los niños, quienes deberán proteger a Eleven para evitar que el gobierno intervenga de nuevo.

Libertad creativa y fecha de estreno

“No me aprovecho de su muerte”: El mensaje de imitador de Yeison Jiménez tras advertencia legal de la familia del artista

El formato animado no es una coincidencia. Los hermanos Duffer han manifestado que esta técnica les otorga una “libertad total” para explorar Hawkins desde perspectivas visuales imposibles en el live-action. Por su parte, alguns medios han confirmado que la fecha marcada en el calendario para este estreno global es el 23 de abril.

Con el sello de calidad de los creadores originales y la promesa de una aventura intensa, “Stranger Things: Relatos del 85” se perfila como el evento televisivo del primer semestre de 2026, manteniendo viva la llama de una franquicia que ha definido la cultura pop de la última década.

Más de Televisión

Estrenos en octubre en HBO Max

HBO revela el catálogo de estrenos para todo febrero de 2026: estas son las series y películas más destacadas

STRANGER THINGS: SEASON 5. (L to R) Noah Schnapp as Will Byers, Finn Wolfhard as Mike Wheeler, and Winona Ryder as Joyce Byers in Stranger Things: Season 5. Cr. COURTESY OF NETFLIX © 2025

Vuelve Hawkins: Stranger Things confirma nueva serie para abril: de esto trata ‘Relatos del 85’

Lucky da una muestra de Anya-Taylor Joy

Anya Taylor-Joy regresa a la televisión y sorprende con su papel en la inesperada ‘Lucky’, de Apple TV

Estas son algunas de las películas que se integraron al catálogo para el fin de semana en las plataformas de streaming.

Estrenos de la semana: todo lo nuevo en Netflix, Disney+, Prime Video y HBO Max

Este es el tráiler oficial de la cuarta temporada de la serie de Netflix.

Bridgerton Temporada 4: se revela tráiler oficial y fecha de estreno

BTS confirma dos conciertos en Colombia para 2026; estos serían los precios de las entradas

Netflix sorprende con decisión y anuncia que transmitirá en vivo concierto de retorno de la banda BTS

Amanda Seyfried es Nina Winchester y Sydney Sweeney es Millie Calloway en 'The Housemaid.' Foto: cortesía Lionsgate

‘La empleada’: ¿en qué plataforma de streaming se podrá ver el nuevo thriller psicológico de Sydney Sweeney?

Estas son algunas de las producciones que puede ver en Netflix en el mes de diciembre.

Estrenos que llegarán a Netflix la primera semana de febrero de 2026

Documental 'Rudi Haymann: testigo y protagonista' de History 2.

Estrenan documental sobre la vida de Rudi Haymann, veterano de la Segunda Guerra Mundial y sobreviviente del Holocausto

Apple TV+ llega a Android

Apple TV+: los estrenos imperdibles para ver este sábado 31 de enero de 2026

Noticias Destacadas