“No me aprovecho de su muerte”: El mensaje de imitador de Yeison Jiménez tras advertencia legal de la familia del artista

La industria de la música popular en Colombia se estremece con un nuevo capítulo tras la partida del “Aventurero”. Arboleda, el artista que se había consolidado como el tributo oficial a Yeison Jiménez, anunció bastante consternado que debe cesar sus presentaciones bajo ese nombre debido a una contundente advertencia legal de la familia y el equipo jurídico del fallecido ídolo.

Una notificación que cambia el rumbo

A través de un video publicado en su cuenta oficial de TikTok, Arboleda reveló que recibió un comunicado formal que le prohíbe, de manera inmediata, explotar la imagen y el nombre de Yeison Jiménez.

“El día de ayer recibí un comunicado de parte de los abogados de Yeison Jiménez y la familia de él. El comunicado dice que no puedo seguir usando el nombre de él, no puedo seguir siendo el tributo... ya no puedo utilizar el nombre”, confesó el joven artista, visiblemente afectado por la situación.

Esta decisión llega en el momento más crítico para su carrera, pues Arboleda cuenta con una agenda llena de 7 fechas para febrero y compromisos pactados hasta el mes de junio, los cuales ahora penden de un hilo legal.

“No me estoy lucrando”: La defensa del imitador

Ante la ola de críticas y el peso del equipo legal de los Jiménez, Arboleda quiso dejar claro que su motivación nunca fue oportunista. Según sus declaraciones, su tributo existía y contaba con validación incluso antes del fallecimiento del artista.

“Quiero pedirle disculpas, primeramente, a todos, a la familia de él, al equipo de trabajo. Nunca quise involucrarme porque realmente no me estoy lucrando, simplemente quise hacer un homenaje, porque él es y siempre va a ser el cantante que me inspiró”, aseguró. El intérprete enfatizó que Yeison fue su motor desde el inicio de su trayectoria y que su intención era mantener vivo el legado de la música popular.

La lucha de la familia contra el uso no autorizado

Esta medida no es aislada. La familia de Yeison Jiménez ha sido enfática en proteger la propiedad intelectual y la imagen del cantante. En una reciente entrevista, Luz Mery Galeano, madre del artista, denunció públicamente la aparición de múltiples cuentas falsas y personas que intentan beneficiarse económicamente del luto nacional.

Según lo expuesto por Galeano, han identificado más de siete perfiles falsos que emplean la imagen de su hijo para promocionar productos y vender artículos sin ningún tipo de autorización oficial. Este contexto de “cacería” de imitadores y cuentas piratas habría sido el detonante para que el equipo jurídico decidiera actuar también contra los tributos en vivo, buscando centralizar y respetar la memoria del intérprete de “Bendecida”.

¿Qué pasará con las presentaciones de Arboleda?

El futuro para el artista es incierto, pero su voluntad de cumplir con el público permanece intacta. Arboleda pidió disculpas a los empresarios y dueños de establecimientos que ya tenían fechas vendidas. Su estrategia ahora consiste en reinventarse: de ahora en adelante se presentará simplemente como Arboleda, buscando alternativas para cumplir sus compromisos sin infringir la ley.

La transición no será fácil. Yeison Jiménez no solo era un referente musical, sino un fenómeno de ventas que Arboleda lograba imitar con precisión.