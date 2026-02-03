De La Casa de los Famosos a la actuación: Emiro Navarro debuta en la televisión con nuevo proyecto grabado en la Dorada

El carismático creador de contenido Emiro Navarro, quien conquistó a la audiencia tras su paso por el reality La Casa de los Famosos, ha decidido dar un giro de 180 grados a su carrera. Tras meses de especulaciones que inundaron las plataformas digitales, se confirma que el influenciador hace parte de “Un amor musical”, una ambiciosa producción nacional que ya se rueda en el departamento de Caldas.

De las historias de Instagram a los sets de grabación

Los rumores sobre este nuevo proyecto profesional de Emiro no son recientes. Todo comenzó en agosto de 2025, cuando el propio Navarro compartió una serie de historias en su cuenta oficial de Instagram donde se le veía en sesiones de pruebas de vestuario y maquillaje. Aunque en su momento el creador mantuvo el misterio, las piezas del rompecabezas han encajado: Emiro Navarro es la nueva apuesta de la actuación nacional.

En esta oportunidad, Navarro no será el protagonista, pero su personaje promete robarse el show por su carga humorística. Según la información filtrada desde el set, Emiro le daría vida a un “chismoso de oficina” encargado de las fotocopias, un rol que, según sus seguidores, le queda como anillo al dedo dada su personalidad extrovertida y su agilidad mental para el comentario mordaz.

‘Un amor musical’: Una producción con sello caldense

La serie, titulada “Un amor musical”, está siendo grabada en las pintorescas locaciones de La Dorada, Caldas, justo a orillas del río Magdalena. El proyecto tiene un valor sentimental y artístico profundo, ya que es dirigido por Juan Carlos Torres, reconocido actor y director nacido precisamente en este puerto caldense.

Torres, cuya trayectoria incluye participaciones en producciones de gran éxito como “Pandillas, guerra y paz”, “La niña”, “Tarde lo conocí” y “Dónde está Elisa”, regresó a su tierra natal tras ganar la convocatoria Proyecto Nación. Este incentivo le otorgó los recursos financieros necesarios para desarrollar una historia de 20 capítulos que se rodará durante dos meses en el municipio.

Un elenco de primera línea respalda el debut

Emiro Navarro no estará solo en este reto. El creador de contenido compartirá pantalla con figuras consagradas de la televisión colombiana. De acuerdo con las publicaciones en redes sociales del actor Camilo Trujillo, quien ha mostrado el “detrás de cámaras” desde La Dorada, el elenco está conformado por nombres de la talla de:

Álvaro Bayona

Jerónimo Cantillo

Caterine Escobar

Ana María Arango

Constanza Gutiérrez

María Isabel Pinedo y Carolina Serrano

El fenómeno Emiro Navarro

Desde su salida de La Casa de los Famosos, Emiro ha sabido capitalizar su fama. Con millones de seguidores, su transición a la pantalla chica es vista por expertos en industria digital como un movimiento estratégico para consolidar su marca personal más allá de las redes sociales.

Aunque el drama y el romance son los ejes centrales de “Un amor musical”, la inclusión de figuras como Emiro asegura un puente directo con las audiencias más jóvenes que consumen contenido multiplataforma. Por ahora, el puerto de La Dorada se viste de fiesta mientras ve nacer a la nueva promesa del entretenimiento nacional.