Gente

De La Casa de los Famosos a la actuación: Emiro Navarro debuta en la televisión con nuevo proyecto grabado en la Dorada

Emiro Navarro salta de las redes a la actuación. Te contamos los detalles de su debut en ‘Un amor musical’, la serie que se graba con un elenco de lujo.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

3 de febrero de 2026, 12:53 p. m.
El creador de contenido se une a elenco de lujo en nueva serie grabada en La Dorada
El creador de contenido se une a elenco de lujo en nueva serie grabada en La Dorada Foto: x

El carismático creador de contenido Emiro Navarro, quien conquistó a la audiencia tras su paso por el reality La Casa de los Famosos, ha decidido dar un giro de 180 grados a su carrera. Tras meses de especulaciones que inundaron las plataformas digitales, se confirma que el influenciador hace parte de “Un amor musical”, una ambiciosa producción nacional que ya se rueda en el departamento de Caldas.

De las historias de Instagram a los sets de grabación

Los rumores sobre este nuevo proyecto profesional de Emiro no son recientes. Todo comenzó en agosto de 2025, cuando el propio Navarro compartió una serie de historias en su cuenta oficial de Instagram donde se le veía en sesiones de pruebas de vestuario y maquillaje. Aunque en su momento el creador mantuvo el misterio, las piezas del rompecabezas han encajado: Emiro Navarro es la nueva apuesta de la actuación nacional.

En esta oportunidad, Navarro no será el protagonista, pero su personaje promete robarse el show por su carga humorística. Según la información filtrada desde el set, Emiro le daría vida a un “chismoso de oficina” encargado de las fotocopias, un rol que, según sus seguidores, le queda como anillo al dedo dada su personalidad extrovertida y su agilidad mental para el comentario mordaz.

‘Un amor musical’: Una producción con sello caldense

La serie, titulada “Un amor musical”, está siendo grabada en las pintorescas locaciones de La Dorada, Caldas, justo a orillas del río Magdalena. El proyecto tiene un valor sentimental y artístico profundo, ya que es dirigido por Juan Carlos Torres, reconocido actor y director nacido precisamente en este puerto caldense.

Gente

Snoop Dogg está de luto por tragedia familiar; falleció su nieta tras una dura batalla por su vida: “Perdí al amor de mi vida”

Gente

Margarita Rosa de Francisco se defendió de críticas y habló de su postura política: “Por qué les parece criminal”

Gente

“No me aprovecho de su muerte”: El mensaje de imitador de Yeison Jiménez tras advertencia legal de la familia del artista

Gente

Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para este hoy martes, 3 de febrero

Gente

Horóscopo para este martes 3 de febrero, según Nana Calistar

Gente

‘La casa de los famosos’: inesperadas reacciones de Alexa y Valentino tras expulsión de Johanna Fadul

Gente

Johanna Fadul fue expulsada de ‘La casa de los famosos 3’: comentario racista la dejó por fuera

Gente

“Pobrecita”: Sofía Jaramillo opinó en SEMANA sobre la polémica de Johanna Fadul por racismo en ‘La casa de los famosos’

Gente

Johanna Fadul rompió en llanto frente a las cámaras de ‘La casa de los famosos’: “No soy racista”

Gente

Esposo de Johanna Fadul admitió sentirse “afectado” por comentario racista de la actriz; lanzó responsabilidad a Valentino

Torres, cuya trayectoria incluye participaciones en producciones de gran éxito como “Pandillas, guerra y paz”, “La niña”, “Tarde lo conocí” y “Dónde está Elisa”, regresó a su tierra natal tras ganar la convocatoria Proyecto Nación. Este incentivo le otorgó los recursos financieros necesarios para desarrollar una historia de 20 capítulos que se rodará durante dos meses en el municipio.

Un elenco de primera línea respalda el debut

Emiro Navarro no estará solo en este reto. El creador de contenido compartirá pantalla con figuras consagradas de la televisión colombiana. De acuerdo con las publicaciones en redes sociales del actor Camilo Trujillo, quien ha mostrado el “detrás de cámaras” desde La Dorada, el elenco está conformado por nombres de la talla de:

  • Álvaro Bayona
  • Jerónimo Cantillo
  • Caterine Escobar
  • Ana María Arango
  • Constanza Gutiérrez
  • María Isabel Pinedo y Carolina Serrano

El fenómeno Emiro Navarro

Desde su salida de La Casa de los Famosos, Emiro ha sabido capitalizar su fama. Con millones de seguidores, su transición a la pantalla chica es vista por expertos en industria digital como un movimiento estratégico para consolidar su marca personal más allá de las redes sociales.

Aunque el drama y el romance son los ejes centrales de “Un amor musical”, la inclusión de figuras como Emiro asegura un puente directo con las audiencias más jóvenes que consumen contenido multiplataforma. Por ahora, el puerto de La Dorada se viste de fiesta mientras ve nacer a la nueva promesa del entretenimiento nacional.

Más de Gente

Snoop Dogg devastado tras la muerte de su pequeña nieta de 10 meses

Snoop Dogg está de luto por tragedia familiar; falleció su nieta tras una dura batalla por su vida: “Perdí al amor de mi vida”

Margarita Rosa de Francisco, famosa actriz y escritora.

Margarita Rosa de Francisco se defendió de críticas y habló de su postura política: “Por qué les parece criminal”

Arboleda se defiende tras ser notificado por la familia de Yeison Jiménez

“No me aprovecho de su muerte”: El mensaje de imitador de Yeison Jiménez tras advertencia legal de la familia del artista

Niño Prodigio: el astrólogo habló sobre lo que sucedería a lo largo de la jornada.

Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para este hoy martes, 3 de febrero

El creador de contenido se une a elenco de lujo en nueva serie grabada en La Dorada

De La Casa de los Famosos a la actuación: Emiro Navarro debuta en la televisión con nuevo proyecto grabado en la Dorada

Nana Calistar brindó su horóscopo para el día de hoy.

Horóscopo para este martes 3 de febrero, según Nana Calistar

Así reaccionaron Alex Torrez y Valentino Lázaro a la expulsión de Johanna Fadul del 'reality'.

‘La casa de los famosos’: inesperadas reacciones de Alexa y Valentino tras expulsión de Johanna Fadul

La actriz recibió inesperada sanción en 'La casa de los famosos Colombia 3'.

Johanna Fadul fue expulsada de ‘La casa de los famosos 3’: comentario racista la dejó por fuera

La más reciente eliminada de 'La casa de los famosos' opinó sobre la polémica con Johanna Fadul.

“Pobrecita”: Sofía Jaramillo opinó en SEMANA sobre la polémica de Johanna Fadul por racismo en ‘La casa de los famosos’

Ola de indignación contra Johanna Fadul por ataque a 'Campanita'

“El racismo es un delito”: piden expulsión inmediata de Johanna Fadul de ‘La Casa de los Famosos’ por ataques discriminatorios

Noticias Destacadas