Premios Nuestra Tierra: se revela la lista completa de nominados del 2026

En la mañana del 19 de marzo, los amantes de la música se mostraron emocionados luego de que se revelara la lista completa de los nominados a los Premios Nuestra Tierra 2026, los galardones que reconocen lo mejor del talento nacional, tanto dentro como fuera del país.

En un encuentro especial que reunió a periodistas, artistas, representantes de la industria y creadores digitales, se dieron a conocer los nombres de quienes competirán en esta nueva edición.

La lista de nominados dejó en claro la diversidad de géneros, la calidad artística y la proyección internacional que hoy distinguen a la música hecha en Colombia.

Premios Nuestra Tierra 2026. Foto: Premios Nuestra Tierra 2026.

El evento estuvo conducido por Sandra Bohórquez, de Canal RCN, y Mateo Ramírez, de La Mega, quienes además confirmaron que la ceremonia de premiación se realizará el jueves 14 de mayo en el Teatro Colsubsidio.

La gala promete convertirse en una noche llena de talento, encuentros memorables y presentaciones especiales que reunirán a las figuras más influyentes del panorama musical nacional.

Lista completa de los nominados a los Premios Nuestra Tierra 2026

Categoría Global

Mejor Artista Global

Ryan Castro

Karol G

Shakira

Maluma

J Balvin

Kapo

Beéle

Nominado a los Premios Nuestra Tierra. Foto: Instagram @beele

Mejor Canción Global

La Villa – Ryan Castro, Kapo, Gangsta

Ba Ba Bad Remix – Kybba, Sean Paul, Ryan Castro, Busy Signal

Papasito – Karol G

La Plena – W Sound, Beéle, Ovy on the Drums

No tiene sentido – Beéle

Categoría General

Mejor Artista Nuestra Tierra del Año

Blessd

Andrés Cepeda

Juliana

Yeison Jiménez

Bomba Estéreo

Ela Taubert

Carlos Vives

Kapo

Silvestre Dangond

Manuel Turizo

Mejor Canción/Composición Nuestra Tierra del Año

La Pelirroja – Sebastián Yatra

Dulce y Amarga – Duplat y Andrés Cepeda

Aprendí – Nanpa Básico

Me toca a mí – Morat y Camilo

Si te pillara – Beéle

Volver – Piso 21, Marc Anthony, Beéle

Río – J Balvin

Enamorarte mil veces – Fonseca, Manuel Medrano

Bronceador – Maluma

500 – Carlos Vives y varios artistas

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Mejor Artista Revelación

Sebaxxss

Brokix

Jhay P

Manuel Lizarazo

Kris R

Aria Vega

María Fuell

Martín Elías Jr

Emilio Cabra

Hamilton

Mejor Productor del Año

Gangsta

SOG

Prodmonja

Los Money Makers

Georgy Parra Salvaje

Ovy on the Drums

Duplat

Juan Pablo Vega

The Prodigiez

Juan Fonseca “El Jefe”

Keityn

Sebastián Avilés

Mejor Álbum del Año

Sendé – Ryan Castro

Preguntas a las 11:11 – Ela Taubert

Ya es mañana – Morat

Milagro – Sebastián Yatra

Bogotá – Andrés Cepeda

Dulce y Amarga – Duplat

La Pista – Juliana

Borondo – Beéle

El último baile – Silvestre Dangond

Un Verano en Caliyork – Junior Zamora

La tierra del olvido 30 años – Carlos Vives

Uno más uno – Maca y Gero

'Ya es mañana' está nominado a mejor álbum en los Premios Nuestra Tierra. Foto: Morat - Ya Es Mañana

Categoría Urbana

Mejor Artista Urbano

Ryan Castro

Beéle

Feid

Kris R

Blessd

J Balvin

Maluma

Kapo

Hamilton

Nanpa Básico

Mejor Canción Urbana

Se lo juro mor – Feid

Río – J Balvin

Quiero + – Greeicy

Muévelo – Kali Uchis

Muñeca de urba – Kris R, Dei V

Guaia – Reykon

Guayabo – Alkilados, Luister La Voz, Tuny D

Ghosteo – Lalo Ebratt

Ojalá – Ryan Castro

Solcito – Miguel Bueno, Juan Duque

Mejor Colaboración Urbana

Verano Rosa – Karol G, Feid

La Plena – W Sound, Ovy on the Drums, Beéle

Como Oreo – Blessd, Fuerza Regida, Ovy on the Drums

Yogurcito Remix – Blessd y varios artistas

Costeñita – Dekko, Aria Vega

La Villa – Ryan Castro, Kapo, Gangsta

Parte y Choque – Jombriel, Ryan Castro, Alex Krack

Menos el Cora – Ryan Castro, Manuel Turizo

Yo y Tú – Ovy on the Drums, Quevedo, Beéle

Amista – Blessd, Ovy on the Drums

Un polvito + – Maluma, Maisak

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Categoría Afrobeats

Mejor Artista Afrobeats

Beéle

Aria Vega

Altafulla

Hamilton

Zaider

Kapo

Jossman

Yera

Juan Duque

Junior Zamora

Mejor Canción Afrobeats

La Villa – Ryan Castro, Kapo, Gangsta

Mi Refe – Beéle

Agua e Panela – Aria Vega

Top Diesel – Beéle

Mi Reina – Hamilton, Nanpa Básico

No tiene Sentido – Beéle

Un Afrito – Juan Duque

Si te pillara – Beéle

Sagitario – Junior Zamora

Korasong – Kapo

Volver a verte – Goyo, Zaider

Flaka – The Prodigiez, Maluma y varios

Solcito – Miguel Bueno, Juan Duque

Categoría Pop

Mejor Artista Pop Femenina

Ela Taubert

Annasofía

Sofía Castro

Juliana

Natalia Natalia

Laura Maré

Antonia Jones

Susana Cala

Laura Pérez

Greeicy

Greeicy recibió nominación en Premios Nuestra Tierra. Foto: Foto: Jaque comunicaciones

Mejor Artista Pop Masculino

Sebastián Yatra

Andrés Cepeda

Manuel Medrano

Manú

Manuel Lizarazo

Duplat

Santiago Cruz

Camilo

Andrey Serrano

Alejandro Santamaría

Mejor Dúo o Grupo Pop

Timo

Cali y el Dandee

Piso 21

Maca y Gero

Las Villa

Morat

Alkilados

Opa!

Monsieur Periné

Oh’laville

Mejor Canción Pop