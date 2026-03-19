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Premios Nuestra Tierra: se revela la lista completa de nominados del 2026

La gala se llevará a cabo el jueves 14 de mayo en el Teatro Colsubsidio.

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Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

19 de marzo de 2026, 6:07 p. m.
Nominados a los Premios Nuestra Tierra 2026
Nominados a los Premios Nuestra Tierra 2026 Foto: Premios Nuestra Tierra 2026

En la mañana del 19 de marzo, los amantes de la música se mostraron emocionados luego de que se revelara la lista completa de los nominados a los Premios Nuestra Tierra 2026, los galardones que reconocen lo mejor del talento nacional, tanto dentro como fuera del país.

En un encuentro especial que reunió a periodistas, artistas, representantes de la industria y creadores digitales, se dieron a conocer los nombres de quienes competirán en esta nueva edición.

La lista de nominados dejó en claro la diversidad de géneros, la calidad artística y la proyección internacional que hoy distinguen a la música hecha en Colombia.

Premios Nuestra Tierra 2026.
Premios Nuestra Tierra 2026. Foto: Premios Nuestra Tierra 2026.

El evento estuvo conducido por Sandra Bohórquez, de Canal RCN, y Mateo Ramírez, de La Mega, quienes además confirmaron que la ceremonia de premiación se realizará el jueves 14 de mayo en el Teatro Colsubsidio.

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La gala promete convertirse en una noche llena de talento, encuentros memorables y presentaciones especiales que reunirán a las figuras más influyentes del panorama musical nacional.

Lista completa de los nominados a los Premios Nuestra Tierra 2026

Categoría Global

Mejor Artista Global

  • Ryan Castro
  • Karol G
  • Shakira
  • Maluma
  • J Balvin
  • Kapo
  • Beéle
Beéle respondió a polémica por video íntimo.
Nominado a los Premios Nuestra Tierra. Foto: Instagram @beele

Mejor Canción Global

  • La Villa – Ryan Castro, Kapo, Gangsta
  • Ba Ba Bad Remix – Kybba, Sean Paul, Ryan Castro, Busy Signal
  • Papasito – Karol G
  • La Plena – W Sound, Beéle, Ovy on the Drums
  • No tiene sentido – Beéle

Categoría General

Mejor Artista Nuestra Tierra del Año

  • Blessd
  • Andrés Cepeda
  • Juliana
  • Yeison Jiménez
  • Bomba Estéreo
  • Ela Taubert
  • Carlos Vives
  • Kapo
  • Silvestre Dangond
  • Manuel Turizo

Mejor Canción/Composición Nuestra Tierra del Año

  • La Pelirroja – Sebastián Yatra
  • Dulce y Amarga – Duplat y Andrés Cepeda
  • Aprendí – Nanpa Básico
  • Me toca a mí – Morat y Camilo
  • Si te pillara – Beéle
  • Volver – Piso 21, Marc Anthony, Beéle
  • Río – J Balvin
  • Enamorarte mil veces – Fonseca, Manuel Medrano
  • Bronceador – Maluma
  • 500 – Carlos Vives y varios artistas
Así fue la exclusiva cena de presentación de la nueva edición del bolso ‘Sofia’ de Silvia Tcherassi durante el Miami Open 2026

Mejor Artista Revelación

  • Sebaxxss
  • Brokix
  • Jhay P
  • Manuel Lizarazo
  • Kris R
  • Aria Vega
  • María Fuell
  • Martín Elías Jr
  • Emilio Cabra
  • Hamilton

Mejor Productor del Año

  • Gangsta
  • SOG
  • Prodmonja
  • Los Money Makers
  • Georgy Parra Salvaje
  • Ovy on the Drums
  • Duplat
  • Juan Pablo Vega
  • The Prodigiez
  • Juan Fonseca “El Jefe”
  • Keityn
  • Sebastián Avilés

Mejor Álbum del Año

  • Sendé – Ryan Castro
  • Preguntas a las 11:11 – Ela Taubert
  • Ya es mañana – Morat
  • Milagro – Sebastián Yatra
  • Bogotá – Andrés Cepeda
  • Dulce y Amarga – Duplat
  • La Pista – Juliana
  • Borondo – Beéle
  • El último baile – Silvestre Dangond
  • Un Verano en Caliyork – Junior Zamora
  • La tierra del olvido 30 años – Carlos Vives
  • Uno más uno – Maca y Gero
Morat rompe importante récord con su nuevo álbum.
'Ya es mañana' está nominado a mejor álbum en los Premios Nuestra Tierra. Foto: Morat - Ya Es Mañana

Categoría Urbana

Mejor Artista Urbano

  • Ryan Castro
  • Beéle
  • Feid
  • Kris R
  • Blessd
  • J Balvin
  • Maluma
  • Kapo
  • Hamilton
  • Nanpa Básico

Mejor Canción Urbana

  • Se lo juro mor – Feid
  • Río – J Balvin
  • Quiero + – Greeicy
  • Muévelo – Kali Uchis
  • Muñeca de urba – Kris R, Dei V
  • Guaia – Reykon
  • Guayabo – Alkilados, Luister La Voz, Tuny D
  • Ghosteo – Lalo Ebratt
  • Ojalá – Ryan Castro
  • Solcito – Miguel Bueno, Juan Duque

Mejor Colaboración Urbana

  • Verano Rosa – Karol G, Feid
  • La Plena – W Sound, Ovy on the Drums, Beéle
  • Como Oreo – Blessd, Fuerza Regida, Ovy on the Drums
  • Yogurcito Remix – Blessd y varios artistas
  • Costeñita – Dekko, Aria Vega
  • La Villa – Ryan Castro, Kapo, Gangsta
  • Parte y Choque – Jombriel, Ryan Castro, Alex Krack
  • Menos el Cora – Ryan Castro, Manuel Turizo
  • Yo y Tú – Ovy on the Drums, Quevedo, Beéle
  • Amista – Blessd, Ovy on the Drums
  • Un polvito + – Maluma, Maisak
La maldición Kennedy: la dinastía americana marcada por la tragedia

Categoría Afrobeats

Mejor Artista Afrobeats

  • Beéle
  • Aria Vega
  • Altafulla
  • Hamilton
  • Zaider
  • Kapo
  • Jossman
  • Yera
  • Juan Duque
  • Junior Zamora

Mejor Canción Afrobeats

  • La Villa – Ryan Castro, Kapo, Gangsta
  • Mi Refe – Beéle
  • Agua e Panela – Aria Vega
  • Top Diesel – Beéle
  • Mi Reina – Hamilton, Nanpa Básico
  • No tiene Sentido – Beéle
  • Un Afrito – Juan Duque
  • Si te pillara – Beéle
  • Sagitario – Junior Zamora
  • Korasong – Kapo
  • Volver a verte – Goyo, Zaider
  • Flaka – The Prodigiez, Maluma y varios
  • Solcito – Miguel Bueno, Juan Duque

Categoría Pop

Mejor Artista Pop Femenina

  • Ela Taubert
  • Annasofía
  • Sofía Castro
  • Juliana
  • Natalia Natalia
  • Laura Maré
  • Antonia Jones
  • Susana Cala
  • Laura Pérez
  • Greeicy
Greeicy recibe la nominación a la 38.ª entrega anual de Premio Lo Nuestro.
Greeicy recibió nominación en Premios Nuestra Tierra. Foto: Foto: Jaque comunicaciones

Mejor Artista Pop Masculino

  • Sebastián Yatra
  • Andrés Cepeda
  • Manuel Medrano
  • Manú
  • Manuel Lizarazo
  • Duplat
  • Santiago Cruz
  • Camilo
  • Andrey Serrano
  • Alejandro Santamaría

Mejor Dúo o Grupo Pop

  • Timo
  • Cali y el Dandee
  • Piso 21
  • Maca y Gero
  • Las Villa
  • Morat
  • Alkilados
  • Opa!
  • Monsieur Periné
  • Oh’laville

Mejor Canción Pop

  • La Pelirroja – Sebastián Yatra
  • No supiste cuidarnos – Ela Taubert, Jay Wheeler
  • Humo – Annasofía
  • Vino Rosé – Timo
  • Dos veces – Natalia Natalia
  • Aviones de Papel – Susana Cala
  • Ojalá – Laura Maré
  • Bonita – Manuel Lizarazo
  • Empezar de Cero – Manú
  • Primera Vez – Opa!, Juliana