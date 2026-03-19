Premios Nuestra Tierra: se revela la lista completa de nominados del 2026

En la mañana del 19 de marzo, los amantes de la música se mostraron emocionados luego de que se revelara la lista completa de los nominados a los Premios Nuestra Tierra 2026, los galardones que reconocen lo mejor del talento nacional, tanto dentro como fuera del país.
En un encuentro especial que reunió a periodistas, artistas, representantes de la industria y creadores digitales, se dieron a conocer los nombres de quienes competirán en esta nueva edición.
La lista de nominados dejó en claro la diversidad de géneros, la calidad artística y la proyección internacional que hoy distinguen a la música hecha en Colombia.
El evento estuvo conducido por Sandra Bohórquez, de Canal RCN, y Mateo Ramírez, de La Mega, quienes además confirmaron que la ceremonia de premiación se realizará el jueves 14 de mayo en el Teatro Colsubsidio.
La gala promete convertirse en una noche llena de talento, encuentros memorables y presentaciones especiales que reunirán a las figuras más influyentes del panorama musical nacional.
Lista completa de los nominados a los Premios Nuestra Tierra 2026
Categoría Global
Mejor Artista Global
- Ryan Castro
- Karol G
- Shakira
- Maluma
- J Balvin
- Kapo
- Beéle
Mejor Canción Global
- La Villa – Ryan Castro, Kapo, Gangsta
- Ba Ba Bad Remix – Kybba, Sean Paul, Ryan Castro, Busy Signal
- Papasito – Karol G
- La Plena – W Sound, Beéle, Ovy on the Drums
- No tiene sentido – Beéle
Categoría General
Mejor Artista Nuestra Tierra del Año
- Blessd
- Andrés Cepeda
- Juliana
- Yeison Jiménez
- Bomba Estéreo
- Ela Taubert
- Carlos Vives
- Kapo
- Silvestre Dangond
- Manuel Turizo
Mejor Canción/Composición Nuestra Tierra del Año
- La Pelirroja – Sebastián Yatra
- Dulce y Amarga – Duplat y Andrés Cepeda
- Aprendí – Nanpa Básico
- Me toca a mí – Morat y Camilo
- Si te pillara – Beéle
- Volver – Piso 21, Marc Anthony, Beéle
- Río – J Balvin
- Enamorarte mil veces – Fonseca, Manuel Medrano
- Bronceador – Maluma
- 500 – Carlos Vives y varios artistas
Mejor Artista Revelación
- Sebaxxss
- Brokix
- Jhay P
- Manuel Lizarazo
- Kris R
- Aria Vega
- María Fuell
- Martín Elías Jr
- Emilio Cabra
- Hamilton
Mejor Productor del Año
- Gangsta
- SOG
- Prodmonja
- Los Money Makers
- Georgy Parra Salvaje
- Ovy on the Drums
- Duplat
- Juan Pablo Vega
- The Prodigiez
- Juan Fonseca “El Jefe”
- Keityn
- Sebastián Avilés
Mejor Álbum del Año
- Sendé – Ryan Castro
- Preguntas a las 11:11 – Ela Taubert
- Ya es mañana – Morat
- Milagro – Sebastián Yatra
- Bogotá – Andrés Cepeda
- Dulce y Amarga – Duplat
- La Pista – Juliana
- Borondo – Beéle
- El último baile – Silvestre Dangond
- Un Verano en Caliyork – Junior Zamora
- La tierra del olvido 30 años – Carlos Vives
- Uno más uno – Maca y Gero
Categoría Urbana
Mejor Artista Urbano
- Ryan Castro
- Beéle
- Feid
- Kris R
- Blessd
- J Balvin
- Maluma
- Kapo
- Hamilton
- Nanpa Básico
Mejor Canción Urbana
- Se lo juro mor – Feid
- Río – J Balvin
- Quiero + – Greeicy
- Muévelo – Kali Uchis
- Muñeca de urba – Kris R, Dei V
- Guaia – Reykon
- Guayabo – Alkilados, Luister La Voz, Tuny D
- Ghosteo – Lalo Ebratt
- Ojalá – Ryan Castro
- Solcito – Miguel Bueno, Juan Duque
Mejor Colaboración Urbana
- Verano Rosa – Karol G, Feid
- La Plena – W Sound, Ovy on the Drums, Beéle
- Como Oreo – Blessd, Fuerza Regida, Ovy on the Drums
- Yogurcito Remix – Blessd y varios artistas
- Costeñita – Dekko, Aria Vega
- La Villa – Ryan Castro, Kapo, Gangsta
- Parte y Choque – Jombriel, Ryan Castro, Alex Krack
- Menos el Cora – Ryan Castro, Manuel Turizo
- Yo y Tú – Ovy on the Drums, Quevedo, Beéle
- Amista – Blessd, Ovy on the Drums
- Un polvito + – Maluma, Maisak
Categoría Afrobeats
Mejor Artista Afrobeats
- Beéle
- Aria Vega
- Altafulla
- Hamilton
- Zaider
- Kapo
- Jossman
- Yera
- Juan Duque
- Junior Zamora
Mejor Canción Afrobeats
- La Villa – Ryan Castro, Kapo, Gangsta
- Mi Refe – Beéle
- Agua e Panela – Aria Vega
- Top Diesel – Beéle
- Mi Reina – Hamilton, Nanpa Básico
- No tiene Sentido – Beéle
- Un Afrito – Juan Duque
- Si te pillara – Beéle
- Sagitario – Junior Zamora
- Korasong – Kapo
- Volver a verte – Goyo, Zaider
- Flaka – The Prodigiez, Maluma y varios
- Solcito – Miguel Bueno, Juan Duque
Categoría Pop
Mejor Artista Pop Femenina
- Ela Taubert
- Annasofía
- Sofía Castro
- Juliana
- Natalia Natalia
- Laura Maré
- Antonia Jones
- Susana Cala
- Laura Pérez
- Greeicy
Mejor Artista Pop Masculino
- Sebastián Yatra
- Andrés Cepeda
- Manuel Medrano
- Manú
- Manuel Lizarazo
- Duplat
- Santiago Cruz
- Camilo
- Andrey Serrano
- Alejandro Santamaría
Mejor Dúo o Grupo Pop
- Timo
- Cali y el Dandee
- Piso 21
- Maca y Gero
- Las Villa
- Morat
- Alkilados
- Opa!
- Monsieur Periné
- Oh’laville
Mejor Canción Pop
- La Pelirroja – Sebastián Yatra
- No supiste cuidarnos – Ela Taubert, Jay Wheeler
- Humo – Annasofía
- Vino Rosé – Timo
- Dos veces – Natalia Natalia
- Aviones de Papel – Susana Cala
- Ojalá – Laura Maré
- Bonita – Manuel Lizarazo
- Empezar de Cero – Manú
- Primera Vez – Opa!, Juliana