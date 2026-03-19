Así fue la exclusiva cena de presentación de la nueva edición del bolso ‘Sofia’ de Silvia Tcherassi durante el Miami Open 2026

Durante la edición número 41 del Miami Open, uno de los torneos más prestigiosos del circuito de la Asociación de Tenistas Profesionales y Women’s Tennis Association, Silvia Tcherassi presentó una edición limitada de su icónico bolso Sofia, inspirado en los códigos casuales pero refinados del mundo del tenis.

El evento, que reunió a un selecto grupo de amigos de la marca y figuras del tenis global, tuvo lugar en una exclusiva residencia privada en Miami Beach.

Sofia Espinosa Tcherassi, hija de la diseñadora y directora de prêt-à-porter de la firma, fue coanfitrionada de la velada junto a la tenista Olivia Elliott.

Entre los invitados destacaron Grigor Dimitrov, el búlgaro conocido por su elegancia en la pista, y el italiano Lorenzo Musetti, quienes disfrutaron de una cena al aire libre.

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Sofia Espinosa Tcherassi es la directora de prêt-à-porter de la firma. Foto: Silvia Tcherassi

La atmósfera, con su mezcla de frescura playera y sofisticación, reflejaba perfectamente el espíritu de la nueva pieza, un bolso que transita sin esfuerzo de un partido de tenis a una fiesta.

Fabricado en un tejido texturizado de algodón off white, el Sofia reinterpreta el clásico de la casa con una ligereza lúdica que evoca las tardes de tenis bajo el sol de Miami.

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Entre los asistentes se encontraron Lorenzo Musseti, Jeancarlos Canelo y Paige Pulichino. Foto: Silvia Tcherassi-Ryan Sides

Este material, ya un sello distintivo en el universo Tcherassi, captura esa elegancia sin esfuerzo que define la marca barranquillera. Detalles como nudos sutiles y herrajes metálicos elevan la pieza, convirtiéndola en el accesorio perfecto para el verano.

La edición limitada del bolso debutó el 15 de marzo en las boutiques de la firma colombiana alrededor del mundo, alineándose con el arranque del Miami Open.

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Grigor Dimitrov y Lorenzo Musetti. Foto: Silvia Tcherassi-Ryan Sides

Silvia Tcherassi, cuya trayectoria ha posicionado a su marca como un referente de la moda latina en pasarelas internacionales como Nueva York y París, no oculta su pasión por el tenis.

“Creo que, cuando se hace bien, el deporte y la moda pueden ser un pairing excepcional. Estas diseños celebran uno de mis deportes favoritos, pero también uno de tanta importancia para la ciudad de Miami”, compartió la diseñadora.

Sus palabras resuenan en un contexto donde Miami no solo es sede de este Grand Masters 1000, sino un hub cultural que vibra con ritmos caribeños y ambiciones globales.

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Sofia Espinosa Tcherassi y Kinga Lampert Foto: Silvia Tcherassi-Ryan Sides

El Miami Open, que este año se llevará a cabo hasta el 28 de marzo atraerá a más de 500 mil espectadores y jugadores de élite como Novak Djokovic o Coco Gauff. En el evento deportivo convergen moda, entretenimiento y filantropía, con iniciativas que apoyan academias de tenis en comunidades vulnerables de Florida.