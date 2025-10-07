Colombiano entra a selecto listado BoF 500 como agente de cambio en la moda global

The Business of Fashion (BoF), una de las plataformas más influyentes de análisis y periodismo especializado en la industria de la moda, presentó su nueva edición del BoF 500, el índice que destaca a las personalidades con mayor impacto en el sector a nivel mundial.

Entre los nombres de este año figura el del colombiano Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, quien fue incluido en la categoría “Catalysts”, reconocimiento otorgado a figuras que impulsan transformaciones dentro del sistema moda global.

La categoría reúne a profesionales que, desde sus distintos roles, promueven la innovación, fortalecen la sostenibilidad y fomentan la colaboración entre actores de la industria. Con su inclusión, Díez se convierte en el primer colombiano en recibir esta distinción y el octavo en integrar el BoF 500, lista que ha reconocido anteriormente a creadores y empresarios como Johanna Ortiz, Edgardo Osorio, Silvia Tcherassi, Maluma y Karol G.

Inexmoda ha desarrollado espacios de conocimiento, formación y estrategias de internacionalización que han permitido conectar de manera directa a América Latina con compradores, inversionistas y líderes de la industria global. | Foto: Stock

En su trayectoria al frente de Inexmoda, Díez ha liderado proyectos que buscan posicionar a Colombia y América Latina en el mapa internacional del sector. Bajo su gestión, el instituto ha impulsado ferias como Colombiamoda, Colombiatex de las Américas y Heimtextil Colombia, además de espacios de formación y diálogo sobre los desafíos del mercado, la sostenibilidad y la economía circular.

“Recibir este reconocimiento es un honor profundamente significativo. No es solo un logro personal, es un logro para el equipo de Inexmoda que durante más de 37 años ha trabajado con pasión, determinación y visión para dinamizar y conectar el Sistema Moda de Colombia y América Latina con el mundo”, afirma Sebastián Díez.