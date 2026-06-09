Monetización estratégica de activos se consolida en el país: empresa colombiana movilizó más de $180.000 millones

La monetización estratégica de activos se consolidó en Colombia como una herramienta permanente de eficiencia empresarial durante el periodo enero-mayo de 2026.

En ese lapso, Subastas & Comercio movilizó más de $180.000 millones en activos y comercializó más de 4.200 bienes a través de su plataforma, lo que representó un crecimiento cercano al 45% frente al mismo periodo de 2025.

El comportamiento del sector coincidió con el avance de la economía circular en el país, según datos del Dane. De acuerdo con la Cuenta de Economía Circular (CECI), estas actividades aportaron el 1,53% del PIB nacional, equivalente a cerca de $26 billones, con un crecimiento del 8% frente a 2023.

“Estamos democratizando un mercado que durante décadas estuvo reservado para pocos actores. Solo con corte a mayo hemos movilizado más de $180.000 millones en activos y estamos conectando oportunidades de negocio en toda Latinoamérica”, afirmó Martha Gómez, gerente general de Subastas & Comercio.

El aumento de compradores activos superó el 50%, con mayor recurrencia de usuarios en procesos de comercialización.

La participación internacional también creció, con compradores de países como Panamá, México, Perú y Ecuador, interesados principalmente en maquinaria especializada y activos industriales ubicados en Colombia.

“La gran transformación no está ocurriendo únicamente en las subastas; está ocurriendo en la forma en que Latinoamérica empieza a conectar activos, capital y oportunidades de negocio”, señaló Gómez.

Las categorías con mayor dinamismo fueron vehículos, maquinaria industrial y equipos productivos, junto con una demanda creciente de activos tecnológicos derivados de procesos de modernización corporativa.

Estos movimientos provinieron de sectores como energía, hidrocarburos, infraestructura, seguros, logística, transporte y manufactura, donde la optimización de activos se ha convertido en una prioridad estratégica.

La proyección para el segundo semestre de 2026 contempla superar los 10.000 activos comercializados y ampliar la base de compradores recurrentes.