AID For Aids y AIF For Life Colombia movilizan más de 33 toneladas de ayuda humanitaria tras el terremoto en Venezuela

El doblete sísmico de alta magnitud que afectó a Venezuela el pasado 24 de junio, generó afectaciones simultáneas en vivienda, salud, movilidad, infraestructura, refugios, agua, saneamiento, alimentación, salud mental, animales de compañía y redes comunitarias.

Frente a este escenario, AID FOR AIDS y AID FOR LIFE Colombia activaron una primera etapa de respuesta desde Colombia orientada a recolectar, clasificar, embalar y movilizar ayuda humanitaria, al tiempo que se avanzó en la construcción de una red de aliados en ambos países para organizar la asistencia, levantar información directa de campo y priorizar necesidades reales.

Ayudas humanitarias para Venezuela Foto: Cortesía

Una gestión que desde el día 0 de la emergencia a la fecha, presenta los siguientes resultados:

- 33,1 toneladas de ayuda humanitaria recolectadas, clasificadas y embaladas en solo tres días de operación, entre medicamentos, insumos médicos, alimentos, agua y comida para mascotas.

- El componente de protección animal movilizó 8 toneladas de insumos, identificó 14 refugios en Caracas con la caracterización de 430 perros y 180 gatos, logrando además un espacio cedido por 6 meses en Maracay para la estabilización de animales rescatados.

- Se estableció una alianza con equipo médico en la zona cero de La Guaira, que ha realizado cuatro jornadas médicas, donde han atendido en promedio a más de 1.087 personas por jornada.

- La articulación académica con la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) ha aportado información de campo clave: 387 comandas de asistencia, 91 refugios visitados y monitoreo de cerca de 12.797 personas afectadas.

Ayudas humanitarias para Venezuela Foto: Cortesía

- Se consolidó una red de 19 aliados estratégicos entre organizaciones de base comunitaria, ONG, empresas (Davivienda, Laika) y líderes sociales interesados en participar en las siguientes etapas de la respuesta.

El valor total preliminar de las donaciones en especie, incluyendo insumos principales, ropa y colchones, se estima entre $398,9 y $567,9 millones COP, equivalentes aproximadamente a USD $119.592 – USD $170.259, sujeto a validación contable y documental.