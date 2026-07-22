Empresa colombiana Cosmos reportó un crecimiento del 84 % en el primer semestre de 2026 y proyecta su expansión

El mercado de la belleza en Colombia registra cambios en los hábitos de consumo, con usuarios que investigan, comparan productos y toman decisiones de compra basadas tanto en los beneficios como en la experiencia de marca. En este contexto, Cosmos informó los resultados obtenidos durante el primer semestre de 2026 y las estrategias con las que busca fortalecer su presencia en el país y en mercados internacionales.

Cosmos cerró 2025 con ventas superiores a $24.551 millones y crecimiento de 16,6 %

“Entendemos que la calidad no debe ser un lujo, sino una posibilidad para todos. Por ello, nuestra estrategia se centra en desarrollar soluciones que no solo respondan a una necesidad técnica de cuidado, sino que generen una conexión emocional, identidad y deseo en el consumidor actual”, aseguró Andrés Betancur, gerente general y cofundador de Cosmos.

La compañía reportó un crecimiento del 84 % frente al mismo periodo de 2025, impulsado por la consolidación de sus canales de venta, la llegada a nuevos aliados comerciales como Novaventa y Pepe Ganga y la expansión del canal tradicional. También informó que la categoría de productos eléctricos capilares representa el 64 % de sus ventas. Además, señaló que mantiene cerca de 130 empleos directos e indirectos e incorporó herramientas de inteligencia artificial para optimizar procesos.

Durante ExpoBelleza 2026, la empresa presentó una línea inspirada en Toy Story y sostuvo reuniones con aliados y distribuidores internacionales, principalmente de Centroamérica.

“Nuestra meta para el cierre de año es seguir demostrando que la tecnología y el diseño pueden estar al alcance de todos. Continuaremos explorando desarrollos que las personas no solo quieran utilizar, sino también coleccionar y compartir, fortaleciendo nuestra presencia en la mente del consumidor como una marca que evoluciona con sus sueños y necesidades”, puntualizó el ejecutivo.