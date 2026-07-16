Tres colombianos desarrollan una alternativa basada en probióticos para apoyar la prevención de infecciones vaginales

Las infecciones vaginales son una de las consultas ginecológicas más frecuentes entre las mujeres en edad fértil. Se estima que hasta cuatro millones de colombianas padecen candidiasis vaginal en algún momento de su vida, mientras que a nivel mundial cerca del 75 % de las mujeres sexualmente activas experimentará al menos un episodio, según un estudio publicado en la revista de la Universidad de Cartagena. Además, entre el 40 % y el 50 % de los casos presenta recurrencias, una situación que puede generar consultas médicas repetidas.

Ante este panorama, el uso de probióticos ha sido estudiado como una alternativa para favorecer el equilibrio de la microbiota vaginal y complementar los tratamientos convencionales. En Colombia, los emprendedores Mateo Vera, Samir Orozco y Miguel Botero desarrollaron Fem Probiotics, un suplemento alimenticio que, según sus creadores, ha llegado a más de 150.000 mujeres al contribuir a la prevención de infecciones vaginales causadas por hongos.

La formulación combina cuatro cepas de probióticos de los géneros Lactobacillus y Bifidobacterium con prebióticos como la inulina y los fructooligosacáridos. Estos componentes buscan prevenir alteraciones en la microbiota vaginal, relacionadas con la disminución de los lactobacilos, bacterias que predominan en una flora vaginal saludable y que favorecen el control de microorganismos asociados con infecciones.

El producto también incorpora componentes como arándano, moringa, alfalfa y un complejo de vitaminas y minerales como parte de su composición nutricional.

“A diferencia de los tratamientos utilizados cuando la infección ya está presente, los probióticos buscan conservar el equilibrio de la microbiota vaginal para reducir la probabilidad de que ciertos hongos proliferen. Por ello, Fem Probiotics es beneficioso principalmente para mujeres en edad fértil, posparto y menopausia, etapas en las que las variaciones hormonales y los cambios en el pH vaginal pueden favorecer alteraciones en la flora íntima. Además, es recomendable en mujeres con una vida sexual activa, quienes presentan una mayor predisposición a este tipo de infecciones por hongos”, explica Mateo Vera.

El emprendedor aclara que, aunque Fem Probiotics cuenta con registro Invima y estudios de calidad, no reemplaza los medicamentos formulados por el ginecólogo ni está diseñado para tratar infecciones activas. Su función es preventiva y está enfocada específicamente en disminuir el riesgo de infecciones causadas por hongos, por lo que no tiene efecto sobre infecciones de origen bacteriano.

Asimismo, señala que su consumo está contraindicado durante el embarazo y no se recomienda en menores de edad, debido a que el desarrollo de la microbiota vaginal en niñas y adolescentes debe darse de manera natural y cualquier suplementación debe contar con criterio médico.

Organismos internacionales como la FAO y la Organización Mundial de la Salud han señalado que los probióticos pueden aportar beneficios para la salud cuando contienen cepas adecuadamente evaluadas y cuentan con evidencia científica que respalde su seguridad y eficacia. Además, estudios como el PROBIT, realizado con la participación de 186 ginecólogos y 649 pacientes, han analizado el uso de probióticos y prebióticos como complemento del tratamiento para favorecer la recuperación de la microbiota vaginal y reducir la recurrencia de infecciones.