Bancóldex impulsa la primera titularización de cartera de microcrédito en Colombia

Bancóldex participó como inversionista ancla en la primera titularización de cartera de microcrédito realizada en Colombia, una operación que busca fortalecer el mercado de capitales y ampliar las opciones de financiamiento para las entidades microfinancieras y las microempresas del país.

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La emisión fue realizada por UNI2 Microcrédito, entidad fundada en Cali en 2014, y consistió en la colocación de un primer tramo por $55.000 millones, distribuido en dos series y adquirido en su totalidad por inversionistas institucionales del segundo mercado. La operación hace parte de un Programa de Emisión y Colocación por hasta $500.000 millones.

En cuanto a esto, José Alberto Garzón Gaitán, presidente de Bancóldex, manifestó que “nos complace, como banco de desarrollo empresarial de Colombia, apoyar esta titularización pionera en Colombia que abre el camino para nuevas operaciones que fortalezcan a las instituciones microfinancieras. Estamos empeñados en implementar nuevos instrumentos para atender las necesidades de los empresarios en las regiones. Y esta titularización es un hito que nos lleva hacia allá y nos ratifica que este camino es el adecuado, además de lo que implica en la profundización del mercado de capitales”.

La emisión contó con el acompañamiento de entidades como el Banco Mundial, la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos de Suiza (SECO) y Titularice, que participaron en el proceso de estructuración y desarrollo de la operación.

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Para Felipe Mariño Rivera, gerente general y fundador de UNI2 Microcrédito, acceder al mercado de capitales marca un punto de inflexión para la compañía, luego de una década de consolidación de su modelo de inclusión financiera. Según explicó, esta alternativa de fondeo permitirá respaldar su estrategia de crecimiento de largo plazo y ampliar la oferta de crédito en distintas regiones del país.

De la misma manera, Carlos Senon Benito, líder del Programa de Desarrollo de Mercados de Capitales para Colombia (JCAP) del Banco Mundial, señaló que “La primera titularización de microcréditos en Colombia representa un hito para el desarrollo del mercado de capitales y para la ampliación del acceso al financiamiento de las instituciones microfinancieras. Esta operación demuestra cómo la colaboración entre el sector público y privado puede transformar una idea en una transacción de mercado concreta, creando nuevas fuentes de fondeo para segmentos tradicionalmente desatendidos.