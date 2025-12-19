Empresas bajo presión, pero de pie: la resiliencia del tejido empresarial colombiano

El tercer trimestre de 2025 mostró el mejor crecimiento de los últimos años, después, incluso, de la amenaza de una recesión dos años atrás. Aunque esta dinámica ha estado impulsada por el consumo de los hogares y el gasto público, que se mantendrá en 2026, según los analistas, el comportamiento sectorial ha sido muy heterogéneo, y las empresas se han tenido que mover en un escenario complejo.

Por eso, en un año marcado por tensiones económicas, caída en la confianza empresarial y presiones sobre la productividad, el tejido empresarial ha mostrado una gran resiliencia y adaptación.

Una de las instituciones clave en este proceso ha sido la Superintendencia de Sociedades. “El empresariado colombiano es resiliente, muy fuerte y dinámico.

El mejor ejemplo fue la pospandemia, en donde se preveían muchas dificultades, y Colombia fue uno de los países que mejor reaccionó”, dice Billy Escobar, superintendente de Sociedades. Y esta situación la ejemplifica con una frase: “El empresariado colombiano es muy optimista. He tenido muchos diálogos y nunca he escuchado al primer empresario que diga que bota la toalla”.

Micro, pequeñas y medianas empresas concentran cerca del 80% del empleo en Colombia y son clave para la resiliencia económica.corporativo. Foto: ADOBE STOCK

Escobar destaca dos hechos que corroboran esta visión. El primero, el de las empresas que se encuentran en procesos de reorganización, liquidación y ejecución de los acuerdos.

En la actualidad hay un total de 5.459 compañías en estas etapas: 1.256 en reorganización, 2.939 en ejecución y 1.264 en liquidación, de un universo que Escobar calcula en cinco millones de empresas.

Líderes empresariales. Colsubsidio fue reconocida como la empresa más innovadora de Colombia en 2025

“Esto quiere decir que el porcentaje de compañías que están en la clínica y se van a salvar es muy significativo”, asegura. Y agrega que, después de la pandemia, no se dio un crecimiento exponencial de empresas en dificultades, como algunos esperaban.

Y el segundo hecho es una nueva estrategia de la entidad: que empresas que estaban en procesos de liquidación vuelvan a reorganización. La legislación colombiana contempla la posibilidad de revertir la liquidación judicial cuando la empresa demuestra que puede recuperar su viabilidad.

Billy Escobar, superintendente de Sociedades. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

El deudor puede solicitar la terminación del proceso de liquidación si acredita que ha logrado acuerdos con sus acreedores y cuenta con recursos suficientes para atender sus obligaciones.

De hecho, leyes recientes introducen mecanismos para empresas en estado de liquidación inminente, permitiendo su ingreso a procedimientos de reorganización, siempre que se evidencie la capacidad de generar flujo de caja y mantener la operación.

Unas 131 empresas de transporte están al borde de la quiebra en Colombia: devastador panorama

“En otras palabras, la liquidación no es necesariamente el fin: si la compañía presenta un plan serio, viable y respaldado por los acreedores, puede reactivarse y conservar empleos, y la continuidad del negocio”, advierte un análisis de la entidad.

En este proceso se destacan casos como Bioenergy, el Cúcuta Deportivo, Natturale y Cía., Top Fruits, La Primavera Desarrollo y Construcción, QMA, Pastos y Leguminosas y Proyecons.

Abogados hablan sobre las insolvencias al alza y un panorama legal cada vez más desafiante

Las tareas de la entidad se mueven en escenarios complementarios. El primero, la importancia de las regiones, sectores y empresas de distintos tamaños. “Estamos hablando de las micro, pequeñas y medianas empresas. Allí está el 80 por ciento del empleo y el 50 por ciento del PIB.

Estamos hablando de las empresas en las regiones. Estamos hablando de innovación, de cultura, de la economía popular. Estamos hablando de los recursos naturales y del turismo. Es decir, es empezar a manejar otros lenguajes donde hay una riqueza.

La legislación permite que compañías en liquidación retornen a procesos de reorganización si demuestran viabilidad. Foto: El País

Un país con empresas sanas, dinámicas y sostenibles es un país de fuerte desarrollo”, dice Escobar.Para él, la estrategia de acompañamiento es clave y afirma que “nunca un superintendente, en los 87 años de la entidad, había llegado a donde nosotros hemos llegado. Y ahí es donde está el gran tejido empresarial”.

Según la superintendencia, la estrategia territorial se transformó en un mecanismo para llegar a empresas que nunca habían tenido un contacto significativo con el Estado.

Las muestras empresariales y las jornadas regionales permitieron que miles de micros y pequeñas empresas accedieran a herramientas de gestión, diagnóstico financiero y orientación en temas de cumplimiento y gobierno corporativo.

“En un país donde la informalidad supera la mitad del aparato productivo, esta presencia institucional generó efectos tangibles en capacidades locales, en toma de decisiones y en la posibilidad de que pequeñas unidades productivas se conecten con cadenas más robustas”, dice la entidad en un reporte, que calcula en cerca de 4.000 las empresas que han formado parte de la reactivación económica.

Estos son los retos que tienen a los empresarios con los pelos de punta por la reforma laboral y la reducción de la jornada

Escobar afirma que, antes que juzgar, la entidad se ha enfocado en dialogar y capacitar a los empresarios, creando manuales y utilizando herramientas tecnológicas, con guías y documentos, y mayor presencia en las regiones.

Otro escenario corresponde al tecnológico, el cual le ha permitido ser capaz de leer datos, anticipar riesgos y tomar decisiones informadas sobre la salud del tejido empresarial.

La superintendencia profundizó una modernización en ese sentido: Safia, el sistema de alertas tempranas basado en analítica automatizada, no solo identifica deterioros financieros antes de que estallen. También introduce una lógica predictiva en un país habituado a intervenir cuando los problemas ya son irreversibles.

“Herramientas como el Tesauro, el Módulo de Insolvencia y el Siis completan un ecosistema digital que reorganiza la información empresarial y permite decisiones con soporte técnico, no con intuiciones”, explica la entidad. Estos desarrollos llamaron la atención del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que destacó a la entidad como ejemplo regional en el uso de inteligencia artificial aplicada a la regulación económica.

La presencia institucional en las regiones ha permitido que miles de pequeñas empresas accedan a herramientas de gestión y diagnóstico. Foto: Colprensa

Un escenario adicional es el relacionado con la comparación y suministro de información no financiera. “Modificamos la circular básica jurídica y creamos una disposición que hace que las empresas –comenzamos con las más grandes del país– reporten en sus estados de resultados cada año no solo utilidades, rendimientos, pérdidas y ganancias, sino que se creó un acápite sobre sostenibilidad, en un concepto amplio, no solamente medioambiente. Habla del ser humano, del buen gobierno, de las cuentas claras y de la apropiación de esta cultura”.

Confiar cerró 2025 con avances en inclusión financiera y digitalización del sistema cooperativo

Este año se realizó un estudio con datos de más de 2.000 empresas que permitió niveles de comparabilidad en información no financiera que antes no se habían logrado. Por esto, ISAR Honours, de Naciones Unidas, entregó un reconocimiento y señaló un punto relevante:

Colombia no solo está reportando más, sino que está produciendo información útil para entender transiciones ambientales, riesgos reputacionales y cambios en comportamiento corporativo.

Finalmente, Escobar anunció dos proyectos de ley encaminados a seguir acelerando y agilizando procesos, que sean menos costosos y “que sigamos siendo un referente para el sistema judicial colombiano y administrativo”.

El primer proyecto de ley introduce el Mecanismo Especial de Salvamento Empresarial (Mese), una herramienta diseñada para actuar antes de que las empresas lleguen a una crisis irreversible. Busca salvar negocios viables, proteger el empleo y evitar que las familias y proveedores sufran las consecuencias de un cierre del negocio en marcha.

La reorganización empresarial en Colombia crece un 30 % y mantiene su tendencia al alza para el 2025

Y el segundo es la Ley de Salvamento Empresarial, con la que se pretende hacer procesos más ágiles, proteger a pequeños acreedores, fortalecer la confianza en las normas que regulan los procesos y crear alternativas reales para la recuperación de las pequeñas y medianas empresas.

El reto es avanzar en la supervisión económica más moderna, pero, sobre todo, que permita crear condiciones para que el tejido productivo avance, aun en ciclos cada vez más inciertos y volátiles.